Trump reacciona a la dimisión del director general de la BBC

El mandatario estadounidense acusa a los altos cargos de la cadena de intentar «influir en el resultado de las elecciones presidenciales”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió este domingo en su red Truth Social que los altos cargos de la BBC «están dimitiendo o siendo despedidos», porque han sido sorprendidos «manipulando» escenas de su discurso del 6 de enero de 2021.

«Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, están dimitiendo o siendo despedidos, porque les han pillado ‘manipulando’ mi excelente (¡perfecto!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos ‘periodistas’ corruptos», escribió Trump.

En su comentario, el mandatario acusa a los directivos de la cadena de ser «personas muy deshonestas», porque —sostiene— «intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales». «Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!», concluyó su mensaje.

Tim Davie, director general de la BBC, anunció este domingo su intención de dimitir, según ha comunicado el medio británico.

«Quería comunicarles que he decidido dejar la BBC después de 20 años. Se trata de una decisión totalmente personal, y sigo estando muy agradecido al presidente y al consejo de administración por su apoyo inquebrantable y unánime a lo largo de todo mi mandato, incluso durante los últimos días», declaró el directivo en una carta enviada al personal.

El montaje

Según el diario The Telegraph, tres escenas del discurso de Trump fueron modificadas y combinadas con el objetivo de mostrarlo como un líder furioso que exhortaba a la violencia contra la sede del Congreso.

En el video manipulado de BBC se ve a Trump diciendo: «Vamos a ir caminando al Capitolio y estaré allí con ustedes y lucharemos. Lucharemos como demonios. Si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país».

Sin embargo, en su discurso original de Trump dijo: «Vamos a marchar, y estaré allí con ustedes. Vamos a marchar, vamos a marchar por donde quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a aplaudir a nuestros valientes senadores y congresistas, y, probablemente, no aplaudiremos tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad, hay que demostrar fortaleza y hay que ser fuertes… Sé que todos ustedes pronto marcharán hacia el Capitolio para hacer oír sus voces pacíficamente y con patriotismo».



Confirmado.net – RT