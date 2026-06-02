Ecuador completa su plantel para el Mundial 2026: Willian Pacho y Piero Hincapié ya están con la Tri en Estados Unidos

Los dos defensores llegaron a la concentración tras disputar la final de la Champions League y Ecuador ya tiene listo su equipo para debutar en el Mundial 2026.

La selección de Ecuador ya cuenta con todos sus convocados para afrontar el Mundial 2026. Los defensores Willian Pacho y Piero Hincapié arribaron este lunes a la concentración de la Tricolor en Estados Unidos, completando así la nómina oficial que buscará hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.

Willian Pacho con el trofeo de la Champions League que ganó con el PSG. Foto: AFP

Ambos futbolistas fueron los últimos en incorporarse al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional debido a su participación en la final de la UEFA Champions League, disputada el pasado sábado entre Paris Saint-Germain y Arsenal.

Con su llegada, Ecuador entra en la fase final de preparación para el torneo que arrancará oficialmente el próximo 11 de junio y donde la Tricolor buscará superar sus mejores actuaciones mundialistas.

Willian Pacho y Piero Hincapié llegan tras la final de la Champions League

Los dos defensores ecuatorianos vivieron una temporada histórica en el fútbol europeo antes de integrarse a la selección nacional.

Willian Pacho, una de las figuras del Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, referente defensivo del Arsenal, disputaron la final de la Champions League, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Tras concluir sus compromisos con sus clubes, ambos emprendieron viaje hacia Estados Unidos para unirse al resto de sus compañeros y comenzar los entrenamientos previos al debut mundialista.

Su presencia fortalece una de las líneas más sólidas del equipo ecuatoriano y genera optimismo entre la afición.

Aficionados recibieron a las figuras ecuatorianas

La llegada de Pacho e Hincapié despertó entusiasmo entre los seguidores de la selección.

Un grupo de aficionados se congregó en los exteriores del lugar de concentración de Ecuador para dar la bienvenida a los jugadores, quienes se acercaron a saludar y agradecer el apoyo.

«Estamos muy felices», expresó uno de los defensores durante un breve encuentro con los hinchas que siguieron de cerca su arribo.

Las imágenes del recibimiento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, reflejando la expectativa que existe alrededor de la participación ecuatoriana en el Mundial.

Ecuador afina detalles para su estreno ante Costa de Marfil

Con el plantel completo, la Tricolor concentra todos sus esfuerzos en el primer compromiso del campeonato.

El cuerpo técnico aprovechará los próximos entrenamientos para consolidar el esquema táctico y evaluar el estado físico de los futbolistas que llegaron recientemente desde Europa.

El debut ante Costa de Marfil representa uno de los partidos más esperados por la afición ecuatoriana, que sueña con una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La experiencia internacional de jugadores como Pacho e Hincapié será clave para afrontar un torneo de máxima exigencia.

Una generación que ilusiona al fútbol ecuatoriano

La selección ecuatoriana llega al Mundial con una de las generaciones más competitivas de los últimos años.

La presencia de futbolistas que militan en las principales ligas de Europa ha elevado las expectativas sobre el rendimiento del equipo nacional, que combina juventud, experiencia y talento.

Los aficionados esperan que la Tricolor pueda consolidar el crecimiento mostrado en los últimos ciclos y competir de igual a igual frente a las grandes potencias del fútbol mundial.

Con el grupo completo y el respaldo de miles de ecuatorianos dentro y fuera del país, Ecuador inicia la cuenta regresiva para uno de los desafíos más importantes de su historia deportiva.

Con información de – El Universo