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June 2, 2026

La espectacular Luna Azul ilumina monumentos históricos de Egipto, Grecia y Kuwait

  • junio 2, 2026
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La última noche de mayo dejó algunas de las postales más impactantes del año. La llamada Luna Azul, nombre que recibe la segunda luna llena de un mismo mes, iluminó monumentos históricos y paisajes emblemáticos en distintos rincones del planeta, desde la Ciudadela de Saladino en El Cairo hasta el legendario Templo de Poseidón en Grecia.

Las impresionantes imágenes captadas por la Agencia Xinhua en Egipto, Kuwait y Grecia, se han convertido en un fenómeno visual que cautiva a millones de personas alrededor del mundo.


Imagen del 31 de mayo de 2026 de la luna llena, conocida como Luna Azul, sobre la Ciudad de Kuwait, Kuwait. (Xinhua/Asad)


Imagen del 31 de mayo de 2026 de la luna llena, conocida como Luna Azul, vista sobre la Ciudadela de Saladino, en El Cairo, Egipto. (Xinhua/Ahmed Gomaa)


Imagen del 31 de mayo de 2026 de la luna llena, conocida como Luna Azul, vista sobre la Ciudadela de Saladino, en El Cairo, Egipto. (Xinhua/Ahmed Gomaa


Imagen del 31 de mayo de 2026 de la luna llena, conocida como Luna Azul, elevándose sobre el Templo de Poseidón en el Cabo Sunión, Grecia. (Xinhua/Marios Lolos)

Imagen del 31 de mayo de 2026 de la luna llena, conocida como Luna Azul, elevándose sobre el Templo de Poseidón en el Cabo Sunión, Grecia. (Xinhua/Marios Lolos)

Aunque su nombre sugiere un cambio de color, la Luna Azul no adquiere una tonalidad azulada. Se trata de un evento astronómico poco frecuente que ocurre cuando un mes calendario registra dos lunas llenas, convirtiéndose en una oportunidad única para admirar y fotografiar el satélite natural de la Tierra en escenarios de gran valor histórico y cultural.

Con información de la AGENCIA XINHUA

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