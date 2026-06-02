¿Cuándo comienzan las vacaciones en la Sierra y Amazonía? Esta es la fecha oficial del fin de clases en Ecuador

Miles de estudiantes de la región Sierra y Amazonía entran en la recta final del año lectivo 2025-2026. Con junio como último mes de actividades académicas, padres de familia y alumnos ya consultan cuándo terminarán las clases y cuándo comenzarán oficialmente las vacaciones escolares. El Ministerio de Educación ya tiene definido el cronograma de cierre del periodo académico.

¿Cuándo terminan las clases en la Sierra y Amazonía?

Según el calendario oficial del Ministerio de Educación, las clases en el régimen Sierra-Amazonía concluirán el próximo 26 de junio de 2026.

Con esta fecha se completan los 200 días de actividades escolares establecidos para el año lectivo 2025-2026.

Los estudiantes iniciaron sus clases el 1 de septiembre de 2025 y actualmente cursan el tercer y último periodo académico, que comenzó el 23 de marzo.

¿Las vacaciones empiezan inmediatamente después del 26 de junio?

No necesariamente para todos los estudiantes.

Aunque el calendario académico establece el 26 de junio como el último día regular de clases, algunos alumnos deberán participar en actividades complementarias relacionadas con recuperación pedagógica y exámenes supletorios.

Las fechas posteriores al cierre de clases están organizadas de la siguiente manera:

Del 29 de junio al 3 de julio

Clases de recuperación

Durante estos cinco días se desarrollarán actividades de refuerzo académico para estudiantes que necesiten mejorar su rendimiento antes de los exámenes supletorios.

Del 6 al 9 de julio

Supletorios y cierre de calificaciones

En este periodo se tomarán los exámenes supletorios, se registrarán calificaciones finales y se realizarán las juntas de curso correspondientes.

¿Cuándo inician las vacaciones para los docentes?

Una vez concluido el proceso de cierre académico, los docentes del régimen Sierra-Amazonía iniciarán su periodo oficial de vacaciones.

Del 10 de julio al 8 de agosto

Vacaciones docentes

Los maestros tendrán 30 días consecutivos de descanso establecidos dentro del cronograma oficial del Ministerio de Educación.

11 de agosto

Retorno de docentes

Los educadores regresarán a sus actividades institucionales para preparar el nuevo año lectivo.

Junio será el último mes de actividades académicas

Con el cierre de clases previsto para el 26 de junio, los estudiantes afrontan las últimas semanas de evaluaciones, proyectos y entrega de calificaciones.

Además, este tramo final del calendario escolar se desarrollará sin feriados nacionales adicionales, por lo que las jornadas académicas continuarán de manera regular hasta la culminación oficial del periodo.

Las autoridades educativas recomiendan a los alumnos mantener la asistencia y cumplir con todas las actividades pendientes para evitar procesos de recuperación.

¿Cuándo iniciará el próximo año lectivo?

Aunque el Ministerio de Educación suele publicar posteriormente el cronograma definitivo del siguiente periodo académico, tradicionalmente las clases en el régimen Sierra-Amazonía comienzan entre finales de agosto y principios de septiembre.

La planificación oficial será difundida una vez concluya el actual año escolar.

Más de 200 días de formación académica

El calendario escolar ecuatoriano establece un mínimo de 200 días laborables para garantizar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y el desarrollo integral de los estudiantes.

Este esquema busca asegurar una formación continua y alineada con los estándares educativos nacionales.

La región Sierra-Amazonía mantiene un calendario diferente al de la Costa y Galápagos debido a las características climáticas y organizativas de cada régimen educativo.

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Con información de – El Universo