La IA falla ante la fe: revelan que muestra sesgos al valorar religiones

Una nueva investigación encuestó a 1.125 adultos estadounidenses y comparó sus expectativas con las respuestas generadas por distintos modelos de inteligencia artificial.

La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito religioso, a través de aplicaciones de oración, asistentes virtuales y herramientas de apoyo para líderes religiosos, ha despertado dudas sobre su capacidad para tratar cuestiones relacionadas con la fe, informa Axios.

Por este motivo, en un estudio del Consorcio para la Evaluación de la Fe y la Ética en la IA se encuestó a 1.125 adultos estadounidenses para comparar sus expectativas con las respuestas generadas por distintos modelos de IA.

Los autores subrayan que se trata de uno de los primeros análisis sistemáticos y multirreligiosos sobre la manera en que la tecnología responde a cuestiones de fe.

Expectativas versus respuestas

La investigación concluyó que estos sistemas suelen dejar fuera las perspectivas religiosas cuando responden a preguntas sobre asuntos personales y sensibles.

Cuando los participantes preguntaban sobre temas morales y de vida, entre el 45 % y el 59 % esperaba que las respuestas incluyeran alguna referencia religiosa. Sin embargo, los sistemas solo mencionaron la religión entre el 5 % y el 16 % de las veces.

Por otra parte, la brecha fue especialmente evidente en cuestiones relacionadas con el dolor y la pérdida, donde los encuestados consideraban pertinente la dimensión religiosa en el 59 % de los casos, mientras que la IA solo la incorporó en el 16 %.

Del mismo modo, en asuntos vinculados con la familia, la crianza de los hijos y el perdón, las expectativas eran del 55 %, frente al 10 % registrado por los modelos. Asimismo, en cuestiones éticas, se esperaban referencias religiosas en el 45 % de las respuestas, pero la IA apenas las incluyó en el 5 %.

La IA dirige y aleja de las religiones

El estudio también detectó patrones de sesgo en las respuestas relacionadas con la conversión religiosa. En concreto, la IA valoraba más favorablemente el catolicismo, el bahaísmo y el sijismo, mientras que los testigos de Jehová*, el ateísmo y el agnosticismo recibían un tratamiento menos positivo.

En este contexto, el reverendo John Paul Kimes, profesor de la Universidad de Notre Dame, advirtió que excluir las voces religiosas de conversaciones importantes puede empobrecer el debate en lugar de enriquecerlo.

No obstante, los investigadores advierten de que aumentar las referencias religiosas podría interpretarse como proselitismo, por lo que consideran que la IA debe encontrar un equilibrio y reconocer cuándo la dimensión espiritual es relevante sin presuponer que el usuario desea recibir orientación religiosa.

Con información de – RT