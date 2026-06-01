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June 1, 2026

China mejora la protección de los derechos de los infantes

  • junio 1, 2026
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BEIJING, El Ministerio de Asuntos Civiles de China solicitó a las agencias nacionales de protección de infantes que ofrezcan servicios personalizados, cuentos como apoyo y asistencia en salud mental para niños con autismo, conforme a las necesidades locales y los recursos disponibles, de acuerdo con una circular emitida hoy domingo.

El documento también ordena a las agencias actualizar los datos de los infantes en situaciones de tutela temporal, así como los registros de asistencia ofrecida a menores vulnerables fuera del cuidado institucional.

Además, los departamentos locales de asuntos civiles deben realizar inspecciones de seguridad que contemplen incendios, alimentos, edificios y electricidad en las instalaciones de protección de menores.

Con información de – Xinhua

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