China mejora la protección de los derechos de los infantes

BEIJING, El Ministerio de Asuntos Civiles de China solicitó a las agencias nacionales de protección de infantes que ofrezcan servicios personalizados, cuentos como apoyo y asistencia en salud mental para niños con autismo, conforme a las necesidades locales y los recursos disponibles, de acuerdo con una circular emitida hoy domingo.

El documento también ordena a las agencias actualizar los datos de los infantes en situaciones de tutela temporal, así como los registros de asistencia ofrecida a menores vulnerables fuera del cuidado institucional.

Además, los departamentos locales de asuntos civiles deben realizar inspecciones de seguridad que contemplen incendios, alimentos, edificios y electricidad en las instalaciones de protección de menores.

Con información de – Xinhua