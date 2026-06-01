Enner Valencia lanza un mensaje que ilusiona a Ecuador para el Mundial 2026: “Vamos a dejar en alto al país”

La selección ecuatoriana llega fortalecida al Mundial 2026. Tras la victoria por 2-1 sobre Arabia Saudita en un amistoso disputado en Estados Unidos, el capitán Enner Valencia expresó su confianza en el grupo y aseguró que la Tricolor está preparada para competir al máximo nivel.

Sus declaraciones han despertado la ilusión de los hinchas a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Enner Valencia destaca el espíritu del grupo antes del Mundial

Luego del triunfo ecuatoriano en Nueva Jersey, el capitán de la selección nacional se mostró satisfecho por el rendimiento colectivo y resaltó la actitud de sus compañeros.

“Los muchachos demostraron que estamos bien, somos un grupo de guerreros que vamos a luchar para dejar en alto a Ecuador”, manifestó el máximo goleador histórico de la Tricolor.

Valencia destacó además el compromiso y la energía que caracteriza al plantel dirigido por Sebastián Beccacece, elementos que considera fundamentales para afrontar el reto mundialista.

“Estamos con mucha alegría, entusiasmo, algo que caracteriza a este grupo y eso se notó en la cancha.

Hay compañeros que no jugaron regularmente en la Selección y lo hicieron muy bien”, agregó.

Ecuador derrotó a Arabia Saudita y gana confianza

La Tricolor consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Arabia Saudita en un encuentro amistoso disputado en Estados Unidos.

El defensor Jackson Porozo abrió el marcador a los 34 minutos, mientras que Anthony Valencia amplió la ventaja al minuto 51.

Las dos anotaciones llegaron gracias a las precisas asistencias de John Yeboah, una de las figuras más destacadas del compromiso.

El descuento saudí llegó en la recta final del partido mediante Sultan Mandash, al minuto 86.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico valoró el funcionamiento colectivo y la respuesta de varios jugadores que buscan consolidarse dentro de la nómina mundialista.

John Yeboah se consolida como una pieza clave de la Tricolor

Uno de los nombres que más llamó la atención en el amistoso fue el de John Yeboah.

El atacante participó directamente en los dos goles ecuatorianos con asistencias que evidenciaron su capacidad para generar peligro en el frente ofensivo.

Su rendimiento refuerza las opciones de Sebastián Beccacece de contar con variantes importantes para una Copa del Mundo que exigirá profundidad de plantilla y soluciones tácticas en cada partido.

Ecuador llega motivado a su quinta Copa del Mundo

La selección ecuatoriana disputará en 2026 su quinta participación en una Copa Mundial de la FIFA.

El equipo nacional afrontará el torneo con una base consolidada de futbolistas que militan en las principales ligas de Europa, entre ellos Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y el propio Enner Valencia.

Las expectativas de la afición han crecido tras la clasificación y los resultados recientes, que muestran a una selección competitiva y con una identidad de juego definida.

El liderazgo de Enner Valencia, clave para las aspiraciones de Ecuador

A sus años de experiencia y trayectoria internacional, Enner Valencia suma un rol fundamental dentro del vestuario.

El delantero no solo es el referente ofensivo de la selección, sino también una de las voces más influyentes del grupo.

Su liderazgo ha sido determinante durante los procesos clasificatorios y ahora será una pieza esencial para guiar a los futbolistas más jóvenes en el desafío que representa disputar un Mundial.

Las palabras del capitán reflejan la confianza que existe dentro del plantel y la ambición de representar al país de la mejor manera en el escenario más importante del fútbol.

Ecuador busca superar su histórica actuación de 2006

La mejor participación de Ecuador en una Copa del Mundo se produjo en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

Desde entonces, la Tricolor ha participado en Brasil 2014 y Catar 2022, acumulando experiencia internacional y consolidando una nueva generación de futbolistas.

Con la llegada del Mundial 2026, Ecuador aspira a superar sus registros históricos y convertirse en una de las selecciones protagonistas de América Latina.

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Con información de – El Universo