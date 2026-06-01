Mundial 2026: esta es la fecha exacta en que comenzará el torneo más grande de la historia del fútbol

La espera está por terminar. En pocos días arrancará la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que reunirá por primera vez a 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Los aficionados ya cuentan las horas para el pitazo inicial de una competencia que promete romper récords de asistencia, audiencia y emoción.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México.

El encuentro se jugará a las 14:00, hora de Ecuador, marcando el inicio de una edición sin precedentes del torneo más importante del fútbol mundial.

La competición se extenderá durante más de un mes y concluirá el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El Estadio Azteca hará historia en los Mundiales

El Estadio Azteca volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Con la inauguración del Mundial 2026, el emblemático escenario mexicano se convertirá en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de las aperturas de los torneos de 1970 y 1986.

El recinto también fue testigo de algunos de los momentos más memorables de la historia del fútbol, incluidos los protagonizados por Pelé y Diego Armando Maradona.

Ecuador ya conoce a sus rivales y calendario

La selección ecuatoriana afrontará su quinta participación mundialista con grandes expectativas bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

La Tricolor integra el Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Domingo 14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador

🕕 18:00 (hora de Ecuador)

🏟 Lincoln Financial Field

📍 Filadelfia

Sábado 20 de junio

Ecuador vs. Curazao

🕖 19:00 (hora de Ecuador)

🏟 Arrowhead Stadium

📍 Kansas City

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania

🕒 15:00 (hora de Ecuador)

🏟 MetLife Stadium

📍 Nueva York/Nueva Jersey

La selección nacional llega al certamen con figuras consolidadas en el fútbol europeo como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié.

El Mundial 2026 estrenará un formato revolucionario

La FIFA implementará por primera vez un formato ampliado con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos.

Esta expansión permitirá que más países participen en la máxima cita futbolística y elevará el número total de encuentros a 104 partidos.

La distribución de los encuentros será:

78 partidos en Estados Unidos.

13 partidos en México.

13 partidos en Canadá.

Tras la fase de grupos avanzarán los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares.

Esta estructura dará paso a una nueva ronda de dieciseisavos de final antes de continuar con las etapas eliminatorias tradicionales.

¿Cuándo terminan los grupos y empiezan las eliminatorias?

La fase de grupos se disputará hasta el 27 de junio.Las rondas eliminatorias comenzarán el 28 de junio y se extenderán hasta la gran final del 19 de julio.

Con más equipos, más partidos y tres países anfitriones, la FIFA espera que esta edición se convierta en la más vista y concurrida de toda la historia de los Mundiales.

El Mundial más grande jamás organizado

La Copa Mundial 2026 representa una transformación histórica para el torneo.

Será la primera edición organizada conjuntamente por tres países y la primera con 48 selecciones participantes, frente a las 32 que compitieron desde Francia 1998 hasta Catar 2022.

El nuevo formato busca ampliar la representación global y aumentar las oportunidades para selecciones emergentes, consolidando al Mundial como el evento deportivo más seguido del planeta.

Para Ecuador, además, representa una oportunidad para superar la actuación de Alemania 2006, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final.

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Con información de – El Universo