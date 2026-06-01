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June 1, 2026

Fonseca se carga a Ruud y en cuartos de Roland Garros espera Mensik

  • junio 1, 2026
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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) –

El tenista brasileño Joao Fonseca se cargó otro favorito en París como el noruego Casper Ruud para acceder a cuartos de final de Roland Garros, donde se medirá al checo Jakub Mensik, quien doblegó este domingo en otro maratón sobre la tierra del Abierto francés al ruso Andrey Rublev.

Fonseca, de 19 años, se metió en su primera ronda de cuartos en un ‘Grand Slam’ tras un 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2 sobre Ruud pasadas las doce de la noche, quien emergía como favorito como dos veces finalista (2022 y 2023), reconocido especialista sobre el polvo de ladrillo y, sobre todo, sin Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ni Novak Djokovic.

Imagen AGENCIA XINHUA

Al serbio lo apeó el propio Fonseca en la ronda anterior, pese a ir dos sets abajo, y contra Ruud volvió a mostrar su calidad, y el porqué de su prometedor futuro. El brasileño, campeón el año pasado de sus dos títulos ATP hasta el momento, volvió a mostrar una derecha demoledora y también supo defenderse del noruego.

Ruud sudó para alargar el encuentro, pero en el cuarto set volvió la contundencia de un Fonseca que cerró con autoridad bajo la atenta mirada de su ídolo Gustavo Kuerten en la Philippe Chatrier. El sudamericano se medirá por un puesto en semifinales a un Mensik que esperaba después de otro ejercicio de supervivencia esta semana.

El checo, de 20 años, incapaz de moverse tras cinco horas contra Mariano Navone para después remontar de un 0-6 a Alex de Miñaur, logró otra épica actuación para meterse también por primera vez en cuartos de final de un ‘grande’. Este domingo, Mensik tuvo que aguantar la reacción de Rublev cuando se había llevado los dos primeros sets (6-3, 7-6(6), 4-6, 2-6, 6-3).

Con información de EUROPA PRESS / Imagen AGENCIA XINHUA

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