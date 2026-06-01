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June 1, 2026

La impactante “Luna Azul” ilumina el cielo y deja imágenes espectaculares en China

  • junio 1, 2026
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La denominada «Luna Azul» es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se registra la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario o, según otra definición tradicional, la tercera luna llena de una estación que contiene cuatro lunas llenas. A pesar de su nombre, el satélite natural no adquiere un color azul, aunque en determinadas condiciones atmosféricas puede presentar tonalidades distintas a las habituales.

El fenómeno atrajo la atención de observadores, fotógrafos y aficionados a la astronomía en distintas regiones de China, donde las condiciones climáticas permitieron apreciar con claridad el brillo y el tamaño aparente de la luna. Las imágenes captadas en varias ciudades de la provincia de Heilongjiang reflejan la majestuosidad de este evento celeste, considerado uno de los más llamativos del calendario astronómico de 2026.

La luna llena, conocida como «Luna Azul», es vista sobre la ciudad de Shuangyashan, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, el 31 de mayo de 2026. (Xinhua/Han Yang)

La luna llena, conocida como «Luna Azul», es vista sobre la ciudad de Fujin, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, el 31 de mayo de 2026. (Xinhua/Geng Xiqing)

La luna llena, conocida como «Luna Azul», es vista sobre la ciudad de Tongjiang, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, el 31 de mayo de 2026. (Xinhua/Liu Wanping)

Con información de la AGENCIA XINHUA

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