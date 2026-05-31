Tenis.-Tenis/Roland Garros.- AMP.- Jódar aterriza en cuartos de Roland Garros contra Zverev

El español remontó dos sets a Carreño y el alemán acudió a la cita por la vía rápida contra De Jong

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Jódar completó una espectacular remontada en el duelo fratricida ante Pablo Carreño este domingo (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) para acceder a cuartos de final de Roland Garros, donde se medirá con el finalista de 2024 y favorito a levantar de una vez su primera ‘Grand Slam’, el alemán Alexander Zverev.

El madrileño, número 29 del mundo y que vive su debut en la arcilla parisina, parecía desvanecerse cuando, entre el final del primer parcial y comienzos del segundo, dejaba escapar nueve juegos consecutivos. Sin embargo, Jódar hizo gala de su resiliencia y su garra para darle la vuelta a los dos sets abajo, sin volver a ceder su saque para añadir la ronda de cuartos de París a Madrid y Roma.

Tres horas y 41 minutos duró la batalla en la pista Suzanne-Leglen, en la que Jódar parecía encarrilar el primer set tras romper en su primer juego al resto (3-0) y salvar tres bolas de ‘break’ antes de situarse 4-2. Sin embargo, el asturiano, número 89 del ranking ATP, respondió a la presión ganando los cinco siguientes juegos para adjudicarse el parcial.

La sangría para Jódar continuó en la segunda manga, en la que Carreño, recordando sus mejores tiempos, aprovechó su buen momento para elevar su apuesta (4-0). A pesar de conseguir una rotura en el sexto juego, el madrileño no pudo evitar que su rival se llevarse también el segundo set y se quedase a solo uno de pasar de ronda.

Ambos defendieron sus servicios en el arranque del tercer parcial, pero todo dio un vuelco con la llegada del cuarto juego. Con 2-1 arriba, Jódar rompió a Carreño, en blanco, y enlazó cinco juegos que le valieron para recortar distancias y forzar la cuarta manga. En ella, el madrileño se mostró intratable en el servicio, sin conceder ni una oportunidad de rotura y aprovechando las dos de las que dispuso para empatar la contienda.

En el quinto set, Jódar, el fenómeno que acapara este 2026 en su estreno profesional en la ATP, encarriló el triunfo con dos nuevos quiebres (5-1), y en su quinta bola de partido completó la gesta en París. De esta manera, el de Leganés, de 19 años, se convirtió en el cuarto español menor de 20 en meterse en cuartos de Roland Garros tras Albert Costa, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Ahora, un Jódar que estrenó ya su palmarés en Marrakech y rompe su techo cada partido que gana se medirá con el alemán Zverev, quien doblegó por la vía rápida (7-6(3), 6-4, 6-1) a Jesper de Jong, 106 del ranking mundial. En el día de su 26 cumpleaños, el ‘lucky loser’ neerlandés vio cortado su ‘suerte’ y el inesperado idilio con el Abierto francés, donde llegó con un partido ATP ganado este año.

El número tres del mundo encontró algo de oposición en el primer set, donde incluso su rival se puso en posición de adelantarse en el ‘tie-break’, pero después, sin enfrentarse a ni una bola de rotura, Zverev resolvió su pase a cuartos, superando a De Jong, como el año pasado en la segunda ronda en París, en poco más de dos horas. El alemán, sin Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic, ve más posible que nunca su primer ‘grande’ tras tres finales perdidas.

Con información de EUROPA PRESS