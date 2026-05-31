Iván Cepeda: “Estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista”

Paloma Valencia: “Yo confío en Dios, y confío en los colombianos: Colombia no cae” | Petro vota en Bogotá: “No he intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección” | Más de 41 millones de personas están habilitadas para votar | Abelardo de la Espriella madruga a votar en Barranquilla.

Colombia se vuelve a encontrar en las urnas este domingo para elegir, en medio de un clima de profunda polarización, al sucesor del presidente Gustavo Petro. Las urnas han abierto a las ocho de la mañana en punto. Algo más de 41 millones de personas están habilitadas para votar en todo el país, donde las cifras de abstención suelen ser altas. La izquierda llega a los comicios unida alrededor de la figura de su candidato, el senador Iván Cepeda. La derecha se presenta dividida entre la facción más tradicional, cuyo rostro es el de la senadora uribista Paloma Valencia, y la aspiración populista del abogado Abelardo de la Espriella. Los tres candidatos son los que, según las encuestas, tienen mayor posibilidad de avanzar a una segunda vuelta en tres semanas.

De la Espriella madrugó a votar en Barranquilla, donde tiene su residencia y sede de campaña. Minutos antes de depositar su sufragio, publicó en sus redes sociales un video en el que invita a sus seguidores a votar temprano y en el que alerta, sin ninguna prueba, de la posibilidad de un colapso de los puestos de votación y del sistema electoral. Poco después, Valencia llegó a Rionegro, Antioquia, donde acompaña a votar al expresidente Álvaro Uribe, su padrino político. Desde allí ha enviado un mensaje cargado de religión: “Quiero encomendarle nuestro país al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, que ilumine a cada colombiano, para que no se quede en lo superficial”. Poco antes del mediodía, Cepeda votó en Kennedy, suroccidente de Bogotá: “Estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, ha dicho al salir.

Los aspirantes estuvieron activos y expuestos hasta última hora del sábado, cada uno de ellos con entrevistas y charlas transmitidas por redes sociales. Cepeda dialogó con el periodista Daniel Coronell por espacio de hora y media. “Es necesario, dentro del capitalismo, pasar a un modelo socialmente equitativo”, dijo el senador. Por su parte, Valencia y De la Espriella eligieron a influencers para conversar: la candidata uribista lo hizo con Yeferson Cossio, MrStivenTC, Cintia Cossio y Carolina Gómez, mientras que el jurista de ultraderecha se encontró con Westcol.

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