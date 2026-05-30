Ecuador y China fortalecen cooperación con graduación de 62 policías en curso de chino mandarín

Sesenta y dos policías ecuatorianos se graduaron del tercer curso de capacitación en idioma chino mandarín para la Policía Nacional, organizado por la Embajada de China en Ecuador, en el marco de un programa que fortalece la cooperación bilateral entre ambos países.

Los uniformados se graduaron en la ceremonia de clausura del programa, que contó con la presencia de la consejera de la embajada china en Ecuador, Wei Lin; el director nacional de Educación de la Policía ecuatoriana, Jorge Cevallos, y otras autoridades.

Durante el acto, los policías recibieron sus certificados tras completar 144 horas de formación en idioma chino mandarín, impartidas durante seis meses por profesores nativos de la Academia de Lengua China Siyuan, con sede en Quito.

El director de la Academia, Cao Xiaohong, felicitó a los estudiantes por concluir con éxito la capacitación, tras superar las dificultades del trabajo, los horarios ajustados y los desafíos que implica el aprendizaje de un idioma complejo como el chino mandarín, y señaló que estas cualidades reflejan su vocación de servicio público.



Cao Xiaohong (i), director de la Academia de Lengua China Siyuan, entrega un certificado durante la ceremonia de clausura del curso de capacitación en idioma chino mandarín impartido por la Academia de Lengua China Siyuan, en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, el 15 de mayo de 2026. Sesenta militares ecuatorianos finalizaron el viernes el primer curso de capacitación en idioma chino mandarín, dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa Nacional, con el apoyo de la Embajada de China en Ecuador. (Xinhua/Ricardo Landeta)

Indicó que durante el curso los policías aprendieron aspectos básicos del idioma chino, como pronunciación, vocabulario y gramática, además de términos técnicos y diálogos específicos aplicables a su labor profesional.

«Esto les permitirá, en el futuro, brindar asistencia más eficiente a ciudadanos chinos, apoyar en la prevención del delito con elementos interculturales y fortalecer la comunicación entre las comunidades china y ecuatoriana», señaló Cao.

Asimismo, agradeció el apoyo de la Embajada de China en Ecuador y la confianza de la Policía Nacional del Ecuador, destacando que la cooperación entre ambas instituciones permitió el éxito del programa.

En nombre de los estudiantes, el sargento primero, Manuel Quimbiurco, agradeció a la embajada china y a la Academia de Lengua China Siyuan por abrir las puertas a la antigua cultura china y brindar la valiosa oportunidad de aprender chino mandarín.

«Esto es fundamental para nuestro progreso en el aprendizaje de idiomas, ya que aprender también implica construir puentes de amistad y comprensión entre diferentes pueblos», afirmó.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los profesores por su entusiasmo y paciencia en la enseñanza del idioma, así como al respaldo institucional de la Policía Nacional por promover el aprendizaje de nuevos idiomas como herramienta de servicio.

«Los servidores policiales bien capacitados pueden contribuir a una fuerza policial más moderna, accesible y preparada, lo que permite afrontar mejor los desafíos globales», señaló.

Por su parte, el general Cevallos felicitó a los uniformados por completar el curso de capacitación y señaló que este simboliza el fortalecimiento de los lazos de cooperación, amistad y entendimiento entre ambos pueblos e instituciones.

«Aprender un nuevo idioma exige disciplina, constancia y compromiso, más aún cuando no han descuidado sus labores operativas dentro de la Policía Nacional. Hoy ustedes se convierten en embajadores del intercambio cultural», señaló Cevallos.

Asimismo, agradeció a las autoridades de la embajada china y de la Academia Siyuan por el valioso apoyo brindado al programa académico.

«Estamos convencidos de que estos espacios fortalecen las relaciones estratégicas basadas en el respeto, la confianza y la visión compartida de seguir creciendo mediante la educación y el intercambio de experiencias», apuntó.

Además, expresó su aspiración de que este sea el inicio de nuevas alianzas estratégicas que continúen impulsando procesos de capacitación, cooperación académica y fortalecimiento institucional entre ambas naciones.

A su vez, la consejera de la embajada china en Ecuador felicitó calurosamente a los graduados y les deseó éxitos en sus estudios futuros.



Consejera de la Embajada china en Ecuador, Wei Lin, hablando durante la ceremonia de clausura del tercer curso de capacitación en idioma chino mandarín para la Policía Nacional, en Quito, capital de Ecuador. Sesenta y dos policías ecuatorianos se graduaron el jueves del tercer curso de capacitación en idioma chino mandarín para la Policía Nacional, organizado por la Embajada de China en Ecuador, en el marco de un programa que fortalece la cooperación bilateral entre ambos países. (Xinhua/Ricardo Landeta)

«Hace seis meses, ustedes ingresaron a este curso motivados por el compromiso de servir mejor y garantizar la seguridad de los ciudadanos chinos, así como por la curiosidad hacia el idioma chino y la cultura china», indicó Wei.

Añadió que, a pesar de las exigencias de su trabajo, los uniformados demostraron constancia y disciplina, destacando que muchos lograron desarrollar habilidades para leer, escribir y comunicarse en chino en situaciones cotidianas.

Asimismo, señaló que varios estudiantes participaron en el examen HSK, lo cual representa no solo una evaluación de sus logros académicos, sino también un desafío y una oportunidad de superación personal.

Wei resaltó que el idioma es un puente de comunicación y también la llave para comprender una cultura.

«Este intercambio cultural no solo les ha permitido sentir de cerca el encanto particular de la cultura china, sino que también ha aportado nuevo vigor al fortalecimiento de la amistad entre China y Ecuador», subrayó.

Resaltó que, en la actualidad, la Asociación Estratégica Integral entre China y Ecuador continúa profundizándose, con intercambios cada vez más estrechos entre ambos pueblos, así como la creciente llegada de empresas chinas a Ecuador en busca de oportunidades de inversión y cooperación.

En ese marco, reiteró su agradecimiento a la Policía Nacional de Ecuador por brindar protección y seguridad a los ciudadanos y las empresas chinos, así como a los proyectos de cooperación bilateral.

Con información de la AGENCIA XINHUA