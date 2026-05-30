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May 30, 2026

¡PSG de Pacho, campeón!

  • mayo 30, 2026
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MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) –

El equipo parisino con el ecuatoriano William Pacho como titular durante todo el partido, ganó por segundo año consecutivo, el trofeo mas importante del futbol europeo de clubes.

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Champions este sábado al superar (1-1, y 4-3) en la tanda de penaltis al Arsenal en la final celebrada en el Puskas Arena de Budapest.

William Saliba falló el lanzamiento definitivo que dio al equipo francés, dirigido por el técnico español Luis Enrique Martínez, la segunda Copa de Europa de su historia y de manera consecutiva, ante un Arsenal, con otro español en el banquillo, Mikel Arteta, que tras ganar la Premier 22 años después quería su primera ‘Orejona’.

Con información de EUROPA PRESS

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