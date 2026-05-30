¿Noboa se mete de lleno a la campaña presidencial de Colombia? Así reacciona la prensa internacional

Los medios de Colombia y de otros países reaccionaron al sorpresivo anuncio del 29 de mayo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ordenó levantar los aranceles impuestos a los productos colombianos tras una conversación con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

«Desde el 1 de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad», dijo Noboa en la conversación con De la Espriella, que el candidato divulgó en sus redes sociales a dos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

El Espectador de Colombia expresó en sus redes sociales que «Noboa elimina aranceles tras hablar con De la Espriella y se mete en campaña colombiana». El medio añadió que, «a pesar de eliminar los aranceles tras hablar con De la Espriella, la Comunidad Andina de Naciones ya había ordenado cesar la medida».

El País de España expresó por su lado que «Daniel Noboa entra de lleno en la campaña colombiana: elimina los aranceles tras un encuentro virtual con Abelardo de la Espriella».

En su contenido, el medio español añadió: «A dos días de las elecciones, Noboa ha eliminado los aranceles entre los dos países tras un encuentro virtual con el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Han transmitido a través de YouTube el anuncio de “un acuerdo” para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se encuentran en un punto de máximo tensión por las diferencias entre la Administración de Noboa y el Gobierno de Gustavo Petro».

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