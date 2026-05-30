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May 30, 2026

China mejorará corredores verdes para importaciones africanas

  • mayo 29, 2026
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BEIJING, China implementará bien la política de arancel cero y mejorará los corredores verdes para las importaciones africanas con el fin de asegurar un mayor acceso y beneficiario mejor a los pueblos de ambas partes, dijo hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning.

Las declaraciones de Mao se produjeron después de que la Administración General de Aduanas (AGA) anunciara que, a partir del 20 de julio próximo, China concederá un acceso total a su mercado a los granos de café que cumplan con los requisitos de cuarentena de todos los países africanos con los que tiene relaciones diplomáticas.

Estos granos de café pueden ingresar al mercado chino siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Anuncio No. 68 de 2026 de la AGA, convirtiéndose en otro producto agrícola que disfruta de acceso unificado a nivel regional.

El arancel cero para los 53 países africanos que mantienen relaciones diplomáticas con China es una nueva ventanilla de oportunidad para las exportaciones africanas, manifestó Mao en una rueda de prensa diaria.

La política constituye un ejemplo concreto del compromiso de China con los principios propuestos por el jefe del Estado de China, a saber, sinceridad, resultados reales, amistad y buena fe y la búsqueda de intereses compartidos con África, añadió.

China se complace en ver más productos africanos de calidad y de especialidad entrando a su mercado, aseguró la vocera.

Con información de – Xinhua

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