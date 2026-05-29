PSG de Willian Pacho busca hacer historia en la Champions League ante Arsenal de Piero Hincapié

PSG de Willian Pacho va por otra Champions ante Arsenal de Piero Hincapié: podría lograr algo que nadie consigue desde el Real Madrid de Zidane

El Paris Saint-Germain, donde milita el ecuatoriano Willian Pacho, disputará este sábado 30 de mayo la final de la Champions League 2026 frente al Arsenal de Piero Hincapié, en un duelo histórico que enfrentará a dos figuras de la selección ecuatoriana.

El club francés busca revalidar el título europeo y convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde el histórico Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018.

PSG quiere repetir la gloria europea después del título de 2025

El equipo dirigido por Luis Enrique atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

El PSG conquistó este año la Ligue 1 por quinta temporada consecutiva y sumó además la Supercopa de Francia tras vencer al Olympique Marsella en penales.

Ahora, el club parisino intentará cerrar una temporada histórica con su tercera corona del año: la UEFA Champions League.

Si derrota al Arsenal, el PSG será el primer club en defender exitosamente el título desde el Real Madrid que ganó tres Champions seguidas bajo el mando de Zinedine Zidane.

Willian Pacho, pieza clave del PSG en la Champions League

El defensor ecuatoriano Willian Pacho ha sido uno de los futbolistas más regulares del PSG durante esta campaña europea.

Junto a Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Nuno Mendes, el ecuatoriano ha disputado los 16 partidos del club francés en la actual edición del torneo.

El rendimiento defensivo de Pacho ha sido determinante para que el PSG alcance nuevamente la final continental y mantenga una de las campañas más dominantes de Europa.

PSG llega como el equipo más goleador del torneo

El conjunto parisino arriba a la final con estadísticas impresionantes.

El PSG acumula 44 goles en esta edición de Champions League y está a solo una anotación de igualar el récord histórico del Barcelona de la temporada 1999-2000.

En semifinales protagonizó una serie espectacular frente al Bayern Munich.

El partido de ida terminó 5-4 a favor de los franceses, mientras que la vuelta finalizó 1-1.Ese duelo de nueve goles se convirtió en uno de los partidos más memorables en la historia moderna de las semifinales de Champions League.

Arsenal y Piero Hincapié quieren romper el favoritismo francés

El Arsenal, donde juega el ecuatoriano Piero Hincapié, intentará impedir que el PSG haga historia y buscará levantar una nueva Champions League para el club inglés.

Ambos equipos ya se enfrentaron en las semifinales de la temporada anterior, con triunfo global de 3-1 para el cuadro parisino.

Históricamente, PSG y Arsenal se han enfrentado siete veces en torneos UEFA, con dos victorias para cada club y tres empates.

Hora y dónde ver la final de Champions League en Ecuador

La final entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo desde las 11:00 (hora de Ecuador).

La transmisión estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para usuarios con suscripción activa.

Posibles alineaciones para la final PSG vs Arsenal

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.

Arsenal

Raya; Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres y Trossard.

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Con información de – El Universo