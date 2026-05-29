Jhonatan Narváez abandonó el Giro de Italia 2026: esta fue la razón de su retiro en plena etapa reina

Jhonatan Narváez abandona el Giro de Italia 2026 tras una caída: el ecuatoriano deja la carrera luego de ganar tres etapas

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez se retiró este viernes del Giro de Italia 2026 durante la exigente etapa 19, considerada la jornada reina de la competencia.

El corredor del UAE Emirates-XRG abandonó la carrera tras sufrir molestias físicas derivadas de una caída ocurrida después de la etapa anterior, poniendo fin a una destacada actuación en la que consiguió tres victorias y peleó por la clasificación por puntos.

¿Por qué Jhonatan Narváez abandonó el Giro de Italia 2026?

El UAE Emirates-XRG confirmó que Narváez sufrió una pequeña caída tras finalizar la etapa 18, mientras regresaba al autobús de su equipo.

Aunque inicialmente el incidente no parecía grave, las molestias físicas se intensificaron durante la dura etapa montañosa entre Feltre y Alleghe-Piani di Pezzè.

El ecuatoriano se retiró cuando aún faltaban 127 kilómetros para la meta, incapaz de soportar el desgaste físico de una de las jornadas más exigentes del Giro de Italia 2026.

La etapa 19 incluía varios puertos de montaña de alta dificultad y era considerada decisiva para las aspiraciones de muchos corredores en la clasificación general.

Narváez brilló con tres victorias en el Giro de Italia

Pese a su abandono, Jhonatan Narváez deja una de las mejores actuaciones de su carrera en una gran vuelta.

El ecuatoriano ganó tres etapas en esta edición del Giro:

Etapa 4 en Cosenza

Etapa 8 en Fermo

Etapa 14 en Chiavari

Sus triunfos consolidaron al corredor del UAE Emirates-XRG como uno de los ciclistas más explosivos y consistentes de la competencia.

Además, Narváez se mantenía en la pelea por la clasificación por puntos, ocupando el segundo lugar con 158 unidades, solo detrás del francés Paul Magnier.

Un duro golpe para el ciclismo ecuatoriano

La salida de Narváez representa una noticia sensible para el ciclismo ecuatoriano y latinoamericano.

El corredor se había convertido en uno de los grandes protagonistas del Giro de Italia 2026 gracias a su agresividad en etapas de media montaña y su capacidad para imponerse en llegadas explosivas.

Su desempeño también reforzó el crecimiento del ciclismo ecuatoriano en las grandes vueltas, donde figuras como Richard Carapaz y el propio Narváez han logrado posicionar al país entre las potencias emergentes del pelotón internacional.

Narváez se consolida entre los mejores ciclistas latinoamericanos

Aunque no pudo terminar la competencia, la actuación de Jhonatan Narváez en el Giro de Italia 2026 quedará como una de las más destacadas de su trayectoria profesional.

El ecuatoriano vuelve a demostrar que puede competir al más alto nivel frente a los mejores ciclistas del mundo, consolidándose como una de las principales figuras del ciclismo latinoamericano actual.

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Con información de – El Universo