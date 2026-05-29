Unos minutos con la IA podrían reducir su capacidad para pensar por sí mismo

En un nuevo estudio, un grupo de participantes resolvió pruebas de matemáticas con fracciones y de comprensión lectora con ayuda de la inteligencia artificial, mientras que otro las completó sin utilizarla.

El uso breve de la inteligencia artificial (IA) podría reducir la capacidad de pensar y resolver problemas sin ayuda, informó este jueves The New York Post citando un estudio de investigadores de universidades estadounidenses.

Como parte del experimento, los participantes resolvieron pruebas de matemáticas con fracciones. A la mitad de ellos se les pidió hacerlo sin IA, mientras que la otra mitad contó durante unos 10 minutos con esta tecnología, que luego fue retirada para los últimos tres ejercicios.

¿Una herramienta perjudicial?

Los resultados, publicados en el servicio de preimpresión ArXiv, mostraron que quienes usaron IA rindieron mucho peor al perder acceso a la herramienta. Aunque resolvieron mejor los primeros problemas, su tasa de aciertos cayó un 20 % cuando tuvieron que continuar sin ayuda de esta, en comparación con quienes nunca la usaron.

Además, fueron el doble de propensos a dejar preguntas sin responder, algo que los científicos describieron como un «alto costo cognitivo» que afecta la persistencia y el rendimiento independiente. También se observaron resultados similares en comprensión de lectura.

Los investigadores señalaron que el impacto depende de cómo se utilice la IA. Quienes pedían directamente las respuestas —el 61 % de los participantes— mostraron un mayor deterioro, mientras que quienes solo solicitaban pistas o aclaraciones no sufrieron la misma caída.

Ante este hallazgo, los investigadores advirtieron que incluso exposiciones breves a esta tecnología, de apenas 10 a 15 minutos, pueden perjudicar habilidades clave para el aprendizaje a largo plazo. «Si una exposición breve produce erosión medible, los efectos acumulativos del uso diario durante meses o años podrían ser profundos y difíciles de revertir», agregaron.

Con información de – RT