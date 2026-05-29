‘Los portovejenses merecen vivir en paz’: Alcalde de Portoviejo pide militarizar la ciudad tras ola de asesinatos

La violencia en Portoviejo deja múltiples asesinatos en cinco días y obliga al alcalde Javier Pincay a solicitar intervención militar urgente

La creciente ola de violencia que golpea a Portoviejo encendió las alarmas en Manabí.

Tras varios asesinatos registrados en distintos sectores de la ciudad durante los últimos cinco días, el alcalde Javier Pincay solicitó al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar y ejecutar acciones urgentes de seguridad.

El pedido formal fue enviado la noche del jueves 28 de mayo, luego de una serie de ataques armados que han provocado temor entre los ciudadanos y preocupación por el deterioro de la seguridad en la capital manabita.

“Los portovejenses merecen vivir en paz y desarrollar sus actividades con tranquilidad y seguridad”, expresó el alcalde en el oficio dirigido al Ejecutivo.

Alcalde de Portoviejo pide militarización de la ciudad

El alcalde Javier Pincay solicitó la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar la escalada criminal que afecta a varios sectores del cantón.

La autoridad pidió fortalecer los operativos conjuntos entre militares y Policía Nacional, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo, donde los ataques armados se han vuelto frecuentes en los últimos días.

La solicitud ocurre en medio de un ambiente de tensión y preocupación ciudadana por la violencia que golpea a Portoviejo.

Asesinato de funcionario de Portovial agravó la crisis

El pedido de militarización se produjo horas después del asesinato de Ulbio Molinero, funcionario de Portovial EP, quien fue atacado a tiros en la calle Rotaria.

El hecho causó conmoción entre trabajadores municipales y ciudadanos.

Tras el crimen, el alcalde expresó solidaridad con la familia de la víctima y con las demás personas afectadas por la ola de violencia.

Masacre en Las Orquídeas incrementa temor en Portoviejo

La madrugada de este viernes 29 de mayo, cuatro hombres fueron asesinados durante una incursión armada en una vivienda de la ciudadela Las Orquídeas.

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las víctimas entre la 01:50 y las 02:00.

El ataque generó pánico entre los moradores y confirmó el grave escenario de inseguridad que enfrenta la capital manabita.

Cinco días consecutivos de violencia armada

La ola de asesinatos en Portoviejo comenzó el lunes 25 de mayo con el crimen de dos hombres dentro de un vehículo en la parroquia Calderón.

El martes 26 de mayo, un integrante del Cuerpo de Bomberos resultó herido en un ataque armado en San Alejo y, horas después, otra persona fue asesinada en la ciudadela San Francisco.

Luego, el miércoles 27 de mayo, un policía en servicio activo y abogado fue asesinado frente a la Universidad San Gregorio, sobre la avenida Metropolitana.

La violencia continuó el jueves 28 de mayo con el asesinato de una mujer cerca del Registro Civil, donde además una menor de edad resultó herida. Más tarde, el funcionario de Portovial EP fue atacado mortalmente en la calle Rotaria.

Crece la preocupación por la seguridad en Manabí

Los recientes hechos violentos reavivan el debate sobre la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y particularmente la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado y los ataques armados en los últimos meses.

Ciudadanos y autoridades locales exigen respuestas inmediatas del Gobierno Nacional para contener la violencia y recuperar la tranquilidad en Portoviejo.

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Con información de – El Universo