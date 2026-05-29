Estos lugares de Quito tendrán corte de luz este sábado 30 de mayo

Trabajos preventivos por el fenómeno de El Niño provocarán suspensión temporal del servicio eléctrico en sectores de Quito

La ciudad de Quito tendrá cortes programados de energía eléctrica este sábado 30 de mayo, como parte de los mantenimientos preventivos impulsados por el Ministerio de Ambiente y Energía ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño.

Las autoridades aclararon que no se trata de apagones, sino de desconexiones temporales para fortalecer el sistema eléctrico nacional y evitar fallas durante la temporada invernal.

El ministro del ramo, Juan Carlos Blum, confirmó a este Diario que las labores buscan reducir riesgos en la red energética frente a las intensas lluvias previstas para los próximos meses.

Sectores de Quito que tendrán corte de luz

Según el cronograma oficial difundido por las autoridades, los trabajos afectarán a varios sectores de la capital ecuatoriana.

Alangasí

Horario: 09:00 a 13:00

Sectores afectados: Las Retamas.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones, desconectar electrodomésticos sensibles y organizar actividades que dependan de energía eléctrica fuera del horario de suspensión.

Gobierno descarta apagones en Ecuador

El ministro Juan Carlos Blum enfatizó que las interrupciones son parte de trabajos técnicos planificados y no corresponden a una crisis energética.

“Son desconexiones programadas para darle mantenimiento, para que no existan y prevenir apagones en la época invernal que estamos esperando con El Niño”, explicó el funcionario.

La medida forma parte de un plan nacional de prevención ante posibles afectaciones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño, que podría generar fuertes lluvias, inundaciones y complicaciones en infraestructura estratégica.

¿Por qué se realizan los cortes de energía?

Especialistas señalan que durante eventos climáticos extremos aumenta el riesgo de daños en redes eléctricas, transformadores y sistemas de distribución.

Por ello, las empresas eléctricas ejecutan mantenimientos preventivos antes del inicio de la temporada más crítica.

Las autoridades insistieron en que estos trabajos permitirán garantizar mayor estabilidad en el suministro eléctrico durante los próximos meses.

Recomendaciones durante el corte de luz

Mantener cargados celulares y dispositivos electrónicos.

Desconectar aparatos eléctricos sensibles.

Evitar abrir constantemente refrigeradores.

Tener linternas o baterías disponibles.

Revisar canales oficiales para actualizaciones.

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Con información de – El Universo