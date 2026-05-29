Neymar preocupa a Brasil: sufre lesión muscular y podría perderse el debut del Mundial 2026

Neymar enciende las alarmas en Brasil: lesión muscular lo dejaría fuera del debut en el Mundial 2026

La selección de Brasil recibió una noticia que genera preocupación a pocas semanas del Mundial 2026.

Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular grado II en el gemelo y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, situación que pone en duda su presencia en el debut de la Canarinha frente a Marruecos.

Neymar sufre lesión muscular y preocupa a Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Neymar presenta una lesión muscular de grado II en la región del gemelo.

El delantero del Santos permanecerá concentrado con la selección brasileña y seguirá un tratamiento intensivo bajo supervisión médica, según informó el doctor Rodrigo Lasmar.

El atacante se había incorporado recientemente a la concentración de Brasil en Teresópolis junto al resto de convocados por Carlo Ancelotti, pero no pudo participar en el primer entrenamiento debido a molestias físicas.

Posteriormente, una resonancia magnética confirmó la gravedad de la lesión.

Neymar sería baja para el debut ante Marruecos

El tiempo estimado de recuperación oscila entre dos y tres semanas, por lo que Neymar prácticamente queda descartado para los amistosos preparatorios frente a Panamá y Egipto.

Además, el capitán brasileño también aparece como duda para el debut mundialista ante Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

La posible ausencia del número 10 representa un duro golpe para Brasil, que llegaba al torneo con altas expectativas tras la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo.

Después del duelo contra Marruecos, Brasil enfrentará a Haití y Escocia en la fase de grupos del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti apostó por Neymar pese a las dudas físicas

La convocatoria de Neymar sorprendió a parte de la prensa deportiva internacional.

Desde que Carlo Ancelotti asumió la dirección técnica de Brasil en mayo de 2025, el entrenador italiano había evitado convocarlo debido a sus constantes problemas físicos y falta de continuidad.

Sin embargo, el rendimiento mostrado por Neymar en los últimos meses con el Santos convenció finalmente al técnico italiano.

La recuperación del atacante será seguida muy de cerca por el cuerpo técnico brasileño, que espera contar con una de sus máximas figuras para la Copa del Mundo.

Brasil mantiene la ilusión de conquistar el Mundial 2026

Pese a la preocupación por Neymar, Brasil continúa siendo una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026.

La Canarinha cuenta con una plantilla llena de talento y experiencia internacional, además de la expectativa que genera la llegada de Carlo Ancelotti como entrenador.

No obstante, la posible ausencia del máximo referente ofensivo podría modificar los planes del combinado sudamericano en el inicio del torneo.

Neymar y una carrera marcada por las lesiones

Las lesiones han sido uno de los principales obstáculos en la carrera reciente de Neymar.

El delantero brasileño ha sufrido múltiples problemas físicos en los últimos años, especialmente en torneos importantes con la selección y durante su etapa en clubes europeos.

Ahora, a pocos días de iniciar el Mundial 2026, el astro brasileño vuelve a enfrentar un momento decisivo para intentar llegar en condiciones al torneo más importante del fútbol.

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Con información de – El Universo