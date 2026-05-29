Fabricante de automóviles chino SAIC Motor alcanza hito de 100 millones de vehículos

SHANGHAI, SAIC Motor se convirtió en el primer fabricante de automóviles chinos al superar los 100 millones de vehículos acumulados en ventas y producción, un hito alcanzado por la industria automotriz de China en momentos en que expande su presencia global y acelera su impulso hacia los vehículos eléctricos.

La compañía celebró el logro en Shanghai entregando su vehículo número 100 millones, un IM LS9 Hyper SUV de rango extendido de su filial de vehículos eléctricos IM Motors, al nuevo propietario.

Con información de – Xinhua