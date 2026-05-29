Urgente!

Fabricante de automóviles chino SAIC Motor alcanza hito de 100 millones de vehículos
“¿Por qué no nosotros?”: crece la expectativa en Estados Unidos tras anunciarse la lista para el Mundial 2026
Accidentado debut: el primer eléctrico de Ferrari genera más críticas que elogios (MEMES)
China concederá acceso a su mercado a café en grano calificado de 53 países africanos a partir del 20 de julio
May 29, 2026

Fabricante de automóviles chino SAIC Motor alcanza hito de 100 millones de vehículos

  • mayo 28, 2026
  • 0
  • 108
  • 1 Min Read

SHANGHAI, SAIC Motor se convirtió en el primer fabricante de automóviles chinos al superar los 100 millones de vehículos acumulados en ventas y producción, un hito alcanzado por la industria automotriz de China en momentos en que expande su presencia global y acelera su impulso hacia los vehículos eléctricos.

La compañía celebró el logro en Shanghai entregando su vehículo número 100 millones, un IM LS9 Hyper SUV de rango extendido de su filial de vehículos eléctricos IM Motors, al nuevo propietario.

Con información de – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020