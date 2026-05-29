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“¿Por qué no nosotros?”: crece la expectativa en Estados Unidos tras anunciarse la lista para el Mundial 2026
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May 29, 2026

“¿Por qué no nosotros?”: crece la expectativa en Estados Unidos tras anunciarse la lista para el Mundial 2026

  • mayo 28, 2026
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Estados Unidos vive una ola de expectativa e ilusión tras la difusión de la lista oficial de convocados para el Mundial 2026. Con Mauricio Pochettino al mando, una generación de jóvenes figuras en Europa y la ventaja de jugar como anfitrión, el Team USA sueña con convertirse en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Mauricio Pochettino enciende la ilusión del Team USA

El entrenador argentino Mauricio Pochettino ha revolucionado el ambiente alrededor de la selección estadounidense desde su llegada a finales de 2024.

Su mensaje ha sido claro y directo: Estados Unidos debe creer que puede competir contra las grandes potencias del fútbol mundial.

“¿Por qué no nosotros?”, repitió recientemente el exentrenador del Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain (PSG), una frase que rápidamente se viralizó entre aficionados y medios deportivos.

La selección norteamericana integrará el grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía, un sorteo considerado favorable por gran parte de la prensa internacional.

Estados Unidos quiere aprovechar la ventaja de jugar en casa

El Mundial 2026 marcará la segunda vez que Estados Unidos organiza una Copa del Mundo, luego de la edición de 1994.

Desde entonces, el crecimiento del fútbol en territorio estadounidense ha sido notable.

La MLS ganó protagonismo, aumentó el interés de los aficionados y más futbolistas norteamericanos comenzaron a destacar en clubes europeos.

Actualmente, varias figuras del Team USA militan en equipos históricos del continente europeo:

  • Christian Pulisic en el AC Milan.
  • Weston McKennie en Juventus.
  • Tyler Adams en Bournemouth.
  • Gio Reyna en Borussia Mönchengladbach.

El objetivo de Estados Unidos será superar, al menos, los octavos de final alcanzados en Catar 2022.

La lista oficial de Estados Unidos para el Mundial 2026

Mauricio Pochettino presentó una convocatoria con mezcla de juventud, experiencia y talento internacional.

Porteros

  • Matt Turner
  • Matt Freese
  • Chris Brady

Defensores

  • Alex Freeman
  • Antonee Robinson
  • Sergiño Dest
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Max Arfsten
  • Miles Robinson
  • Mark McKenzie
  • Joe Scally
  • Auston Trusty

Mediocampistas

  • Tyler Adams
  • Gio Reyna
  • Weston McKennie
  • Brenden Aaronson
  • Sebastian Berhalter
  • Cristian Roldan
  • Malik Tillman

Delanteros

  • Ricardo Pepi
  • Tim Weah
  • Christian Pulisic
  • Haji Wright
  • Folarin Balogun
  • Alejandro Zendejas

Las dudas que aún rodean a Estados Unidos

Pese al optimismo, el Team USA todavía genera interrogantes frente a selecciones de élite.

Las recientes derrotas frente a Bélgica y Portugal evidenciaron problemas defensivos y falta de contundencia ante rivales de primer nivel.

Además, el rendimiento irregular de Christian Pulisic en el AC Milan ha generado preocupación entre los aficionados estadounidenses.

Incluso, el propio Pochettino reconoció recientemente que no considera que Estados Unidos tenga actualmente un futbolista dentro del top 100 mundial.

“Los sueños inspiran la realidad”

Pese a las críticas y dudas, la selección estadounidense mantiene intacta la ilusión de realizar una Copa histórica en casa.

El recuerdo del Mundial de Corea-Japón 2002, donde Estados Unidos alcanzó los cuartos de final, sigue presente como inspiración para una nueva generación.

Ahora, con estadios llenos, apoyo masivo y una camada talentosa, el Team USA apuesta a convertir el sueño en realidad.

“Tenemos que soñar… Los sueños inspiran la realidad”, afirmó Pochettino, una frase que resume la ambición de todo un país rumbo al Mundial 2026.

  • Mundial 2026: grupos y calendario completo
  • Mauricio Pochettino y su llegada a Estados Unidos
  • Christian Pulisic: actualidad en el AC Milan
  • Las sedes del Mundial 2026
  • Selecciones favoritas para ganar el Mundial

Con información de – El Universo

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