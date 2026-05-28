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Accidentado debut: el primer eléctrico de Ferrari genera más críticas que elogios (MEMES)

  • mayo 28, 2026
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En redes sociales, los usuarios cuestionaron que la marca impusiera una estética tecnológica y dejara de lado su esencia icónica.

El Ferrari Luce, el primer automóvil totalmente eléctrico del prestigioso fabricante italiano, fue presentado esta semana. Lejos de cumplir con las expectativas, su lanzamiento provocó una fuerte reacción negativa y millonarias pérdidas bursátiles para la histórica marca de superdeportivos.

Según Bloomberg, analistas del sector e influenciadores criticaron duramente la apariencia del Luce —un gran turismo de cuatro puertas y cinco plazas— y lo compararon con vehículos eléctricos de producción masiva. Los puristas lo consideran un grave error estratégico. El rechazo se reflejó de inmediato en una caída de casi el 8 % de las acciones de Ferrari.

El diseño minimalista y redondeado del coche rompe radicalmente con la estética tradicional de la firma. La responsabilidad del proyecto recayó en Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, a quien la compañía italiana encomendó trazar la carrocería y el interior.

En redes sociales, los usuarios cuestionaron severamente la decisión de poner a Ive al mando y acusaron de imponer una estética tecnológica que dejó de lado la esencia icónica de Ferrari. Las burlas no se hicieron esperar: el vehículo llegó a ser comparado con el controvertido y muy criticado Magic Mouse, uno de los productos peor diseñados de Apple.

La indignación también alcanzó a figuras históricas de la empresa. Luca di Montezemolo, expresidente de la marca, criticó el modelo con dureza y lo calificó como la «destrucción de un mito”.

Aunque es pronto para saber si será un fracaso comercial, el debut del Luce ha sido un desastre en términos de imagen y percepción pública, y ha dejado más memes y división que el entusiasmo esperado.

Con información de – RT

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