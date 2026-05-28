China concederá acceso a su mercado a café en grano calificado de 53 países africanos a partir del 20 de julio

BEIJING, A partir del próximo 20 de julio, China permitirá la entrada a su mercado del café en grano apto y que cumpla los requisitos, procedente de los 53 países africanos con los que mantienen relaciones diplomáticas, anunció la Administración General de Aduanas.

La entidad explicó que el café en grano, un producto agrícola emblemático y un pilar de la industria económica para muchos países de África, es el segundo de este tipo de productos que consigue entrar al mercado chino cumpliendo todas las exigencias sanitarias, luego de los chiles secos.

Según datos oficiales, Etiopía y Burundi ya han obtenido acceso para sus exportaciones de dicho café a China, mientras que Mauricio, Angola, Togo, Guinea, Liberia y Santo Tomé y Príncipe, han presentado solicitudes para exportarlo.

Tras realizar una evaluación integral de los sistemas de producción cafetera africana y de los marcos de control de riesgos de plagas, la administración definió unos requisitos fitosanitarios unificados.

De este modo, se eliminó la práctica anterior consistente en acuerdos bilaterales por separado con cada país solicitante, lo cual ha simplificado considerablemente los procesos de acceso.

Fuentes del sector señalan que el acceso total, tras cumplir las exigencias sanitarias y de calidad, no significa una exención de los controles fronterizos, pues todos los envíos deben ceñirse a lo establecido en el Anuncio número 68 de 2026 de la entidad.

Uno de sus funcionarios indicó que seguirán aplicando mejoras a las medidas destinadas a agilizar el «canal verde», con el fin de introducir en el mercado chino más productos agrícolas y alimenticios africanos de alta calidad y seguros.

Con información de – Xinhua