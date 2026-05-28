Jhonatan Narváez vuelve a brillar en el Giro de Italia 2026: los 3 impactos deportivos que marcan la jornada

Jhonatan Narváez hace historia en el Giro de Italia 2026 y el deporte vive una jornada de alto impacto

El deporte internacional vivió una jornada intensa este miércoles 28 de mayo.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez volvió a destacar en el Giro de Italia 2026 tras recuperar el liderato de la clasificación por puntos, mientras el Mundial 2026 enfrenta nuevas investigaciones por presuntas irregularidades y Liga de Quito celebró una clasificación clave en la Copa Libertadores.

Jhonatan Narváez recupera la maglia ciclamino en el Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez sigue consolidándose como una de las grandes figuras del Giro de Italia 2026.

El tricolor recuperó la maglia ciclamino, distintivo que identifica al líder de la clasificación por puntos, tras una destacada actuación en la etapa 17.

Narváez suma ya tres victorias de etapa en esta edición y alcanzó los 157 puntos, superando por doce unidades al francés Paul Magnier.

El rendimiento del ecuatoriano genera expectativa entre los aficionados y fortalece su candidatura para cerrar el Giro como uno de los grandes protagonistas del ciclismo mundial.

La actuación del corredor también representa un momento histórico para el deporte ecuatoriano, que vuelve a tener presencia destacada en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Mundial 2026 entra en polémica por investigación a la FIFA

Mientras el Giro concentra la atención deportiva en Europa, el Mundial 2026 vuelve a estar en el centro de la controversia.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron investigaciones contra la FIFA por presuntas irregularidades relacionadas con la venta de entradas para los partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, incluida la final del torneo.

Las denuncias apuntan a cambios inesperados en ubicaciones de asientos y altos precios en los boletos, situación que ha generado críticas entre aficionados y organizaciones de consumidores.

El caso podría escalar en los próximos meses, especialmente por la expectativa mundial que rodea a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Liga de Quito celebra y Deportivo Cuenca queda eliminado

La jornada internacional dejó resultados opuestos para los clubes ecuatorianos en torneos continentales.

Liga de Quito consiguió una importante victoria 3-2 sobre Always Ready y aseguró el liderato del grupo G de la Copa Libertadores, clasificando a los octavos de final como primero de su zona.

En contraste, Deportivo Cuenca quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de la victoria de Recoleta sobre San Lorenzo en el grupo D.

La clasificación de Liga genera ilusión entre sus hinchas y posiciona al club capitalino como uno de los representantes ecuatorianos con mejores perspectivas en la fase eliminatoria.

Ecuador sigue destacando en el deporte internacional

El desempeño de Jhonatan Narváez y la clasificación de Liga de Quito reflejan el protagonismo que continúa ganando Ecuador en distintas disciplinas deportivas.

Mientras el ciclismo ecuatoriano vive uno de sus mejores momentos en Europa, el fútbol nacional también mantiene presencia competitiva en torneos internacionales.

La expectativa ahora se concentra en las próximas etapas del Giro y en el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores.

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Con información de – El Universo