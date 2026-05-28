El chikungunya puede expandirse por el cambio climático: ¿qué regiones están en peligro?

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de 2026 se han producido unas 33.000 infecciones sintomáticas del virus en todo el mundo, con nueve muertes, la mayoría de ellas en Sudamérica.

Un equipo de investigadores chino ha descubierto que el virus de chikungunya, transmitido por mosquitos, podría dejar de ser un problema exclusivo de las regiones tropicales y subtropicales debido al calentamiento global que facilitará su propagación, reporta EurekAlert.

Actualmente, se precisa que el chikungunya no es endémico en Europa ni en Norteamérica. Por ello, los casos que se registran en estos territorios corresponden exclusivamente a viajeros que han contraído el virus en regiones tropicales o subtropicales. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de 2026 se han producido unas 33.000 infecciones sintomáticas en todo el mundo, con nueve muertes, la mayoría de ellas en Sudamérica.

La investigación, publicada este miércoles en la revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, analizó decenas de miles de registros de presencia del virus y sus vectores en todo el mundo. Asimismo, los científicos utilizaron 16 escenarios climáticos desarrollados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (organismo de la ONU) junto con variables como temperatura, precipitación, viento o altitud.

«Nuestros resultados mostraron que el cambio climático afecta al chikungunya principalmente al modificar los lugares donde pueden vivir sus mosquitos vectores. En nuestro estudio, el mosquito tigre asiático fue especialmente importante, explicando más del 70 % de la distribución prevista del virus», indicó el coautor del estudio, Yang Wu. «Debido a que este mosquito puede tolerar condiciones más frías que el mosquito de la fiebre amarilla, el calentamiento puede permitir que se establezca en lugares que antes eran demasiado fríos«, añadió.

Hallazgos clave

Los autores del estudio concluyeron que aunque la magnitud de la expansión varía según el escenario, hay regiones que aparecen sistemáticamente como futuros focos del virus: el noreste de América del Norte, el centro y el norte de Europa, y Asia oriental.

«Actualmente, 139 países o regiones –que representan el 21,3 % de la superficie terrestre mundial– son zonas de riesgo para el virus del chikungunya. Pero demostramos que, según los modelos de cambio climático, el virus se expandirá aún más hacia el norte, hacia regiones templadas», explicó el investigador Ye Xu.

A pesar de las conclusiones de la investigación, los científicos subrayan que no se trata de sembrar pánico, sino de actuar con antelación. Por lo tanto, recomiendan que las regiones identificadas como futuros focos implementen medidas antes de 2040. Entre las propuestas figuran la vigilancia de mosquitos, la formación de médicos, el control de vectores y la preparación de planes de respuesta rápida.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el chikungunya «se transmite por medio de mosquitos hembras infectados […] que también pueden transmitir los virus del dengue y de zika». Además de fiebre y fuertes dolores articulares, que resultan debilitantes y pueden prolongarse durante mucho tiempo, provoca otros síntomas, como inflamación de las articulaciones, dolores musculares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Con información de – RT