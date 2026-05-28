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May 28, 2026

China acerca inversiones a Cañar: embajador Sun Xiangyang respalda cooperación y abre puertas a empresas chinas

  • mayo 28, 2026
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La provincia de Cañar busca posicionarse en el radar de la cooperación internacional y las inversiones estratégicas. En un encuentro que fortalece los vínculos entre Ecuador y China, el embajador Sun Xiangyang mantuvo una reunión con el prefecto Marcelo Jaramillo, donde se analizaron oportunidades de desarrollo económico, intercambio subnacional y posibles inversiones de empresas chinas en la provincia.

Cañar busca atraer inversiones chinas para impulsar su economía

Durante la reunión desarrollada el pasado 20 de mayo, el prefecto Marcelo Jaramillo expuso el potencial económico de la provincia y manifestó el interés de profundizar la cooperación con China en diversas áreas estratégicas.

El prefecto destacó la importancia de abrir nuevas oportunidades de desarrollo y dio la bienvenida a las empresas chinas interesadas en invertir y operar en Cañar, con el objetivo de dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades productivas.

La reunión ocurre en un contexto donde varias provincias ecuatorianas buscan captar cooperación internacional e inversión extranjera para fortalecer infraestructura, producción, comercio y desarrollo territorial.

Prefecto de Cañar, Marcelo Jaramillo junto al embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang

Embajador Sun Xiangyang destaca el potencial estratégico de la provincia

El embajador Sun Xiangyang agradeció la presentación realizada por el prefecto y resaltó que la provincia de Cañar posee importantes recursos y amplias perspectivas de cooperación con China.

El diplomático señaló que la Embajada de China está dispuesta a recomendar a Cañar ante empresas chinas interesadas en desarrollar proyectos en Ecuador, además de impulsar intercambios subnacionales y mecanismos de cooperación práctica entre ambos países.

La postura del embajador refleja el creciente interés de China por fortalecer relaciones directas con gobiernos locales y promover vínculos económicos y culturales más amplios en Ecuador.

Ecuador y China profundizan relaciones en medio de un nuevo escenario global

El acercamiento entre Cañar y China se produce en un momento en que la relación bilateral entre ambos países continúa ampliándose en sectores estratégicos como energía, infraestructura, comercio, minería, tecnología y cooperación académica.

China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales y financieros del Ecuador, mientras provincias y gobiernos locales buscan aprovechar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

La posibilidad de atraer empresas chinas a Cañar podría abrir un nuevo escenario económico para la provincia, especialmente en proyectos relacionados con producción, infraestructura, innovación y generación de empleo.

Cooperación subnacional gana protagonismo en la relación Ecuador-China

Uno de los elementos más relevantes del encuentro fue el énfasis en fortalecer la cooperación subnacional, una estrategia que busca conectar directamente a provincias y ciudades ecuatorianas con actores económicos y gubernamentales de China.

Este tipo de acercamientos permite acelerar proyectos concretos, facilitar intercambios culturales y abrir nuevas oportunidades para sectores productivos locales.

La reunión entre el embajador Sun Xiangyang y el prefecto Marcelo Jaramillo marca un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y China, en un escenario internacional donde las alianzas estratégicas y la inversión extranjera cobran cada vez mayor relevancia.

Confirmado.net / Embajada de China en Ecuador

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