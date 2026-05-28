Cruzeiro vs. Barcelona SC EN VIVO: hora y canales para ver el decisivo duelo por Copa Libertadores 2026

Cruzeiro busca clasificar y Barcelona SC salvar el honor: hora y dónde ver EN VIVO la Libertadores

Cruzeiro y Barcelona SC protagonizan uno de los partidos más esperados del cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Mientras el conjunto brasileño necesita ganar para asegurar su clasificación a octavos de final, el cuadro ecuatoriano intentará despedirse del torneo continental con una actuación positiva en el histórico estadio Mineirão de Belo Horizonte.

¿A qué hora juegan Cruzeiro vs. Barcelona SC?

El compromiso entre brasileños y ecuatorianos se disputará este jueves 28 de mayo de 2026 desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Mineirão.

Horarios internacionales del partido

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Brasil, Argentina y Uruguay: 21:30

México (CDMX): 18:30

Estados Unidos (ET): 20:30

España: 02:30 del viernes 29 de mayo

Dónde ver EN VIVO Cruzeiro vs. Barcelona SC por TV y celular

Los aficionados podrán seguir el partido a través de las siguientes plataformas oficiales:

ESPN: transmisión por televisión para Sudamérica.

Disney+ Premium: disponible en streaming para celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

La plataforma permitirá ver el encuentro en alta definición y seguir todas las incidencias minuto a minuto.

Cruzeiro quiere asegurar su boleto a octavos

El conjunto brasileño llega con presión y expectativa a esta última jornada del grupo D.

Cruzeiro ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla y una victoria le garantizará la clasificación directa a los octavos de final sin depender de otros resultados.

El equipo ha mostrado fortaleza como local en el Brasileirao y espera aprovechar el apoyo de su afición en el Mineirão para cerrar la fase de grupos con éxito.

Además, los brasileños vienen de una importante victoria previa sobre Boca Juniors, resultado que fortaleció sus aspiraciones internacionales.

Barcelona SC busca despedirse con dignidad

Barcelona SC llega eliminado de toda posibilidad de avanzar en la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano intentará cerrar su participación internacional con una victoria que ayude a recuperar confianza de cara al segundo semestre de la temporada.

El conjunto torero ha tenido una campaña irregular en el torneo continental y buscará sorprender en territorio brasileño ante un rival obligado a ganar.

La eliminación deja además a Barcelona sin competencias Conmebol para lo que resta del año.

Así está el grupo D de la Copa Libertadores

Antes de la última jornada, la tabla del grupo D mantiene máxima tensión:

Universidad Católica: 10 puntos

Cruzeiro: 8 puntos

Boca Juniors: 7 puntos

Barcelona SC: 3 puntos

Cruzeiro depende de sí mismo para clasificar, mientras Boca Juniors también pelea por uno de los cupos a octavos de final.

Mineirão será escenario de una noche decisiva

El estadio Mineirão, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano, albergará este encuentro crucial.

La presión recaerá sobre Cruzeiro, obligado a ganar frente a su público, mientras Barcelona SC intentará jugar sin presión y cerrar con orgullo su participación internacional.

La expectativa es alta entre hinchas brasileños y ecuatorianos, en una jornada que definirá el futuro del grupo D de la Copa Libertadores.

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Con información de – El Universo