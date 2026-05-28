Ecuador registra nueva especie de araña detectada en copa de los árboles del Yasuní

Una nueva especie de araña, denominada Aphantochilus rainbow, fue registrada en Ecuador tras su hallazgo en la copa de los árboles del Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica.

«La nueva especie Aphantochilus rainbow fue encontrada en la copa de los árboles del Parque Nacional Yasuní mediante una técnica especializada de nebulización de dosel (estrato más alto del bosque). Además, fue nombrada en honor a la emblemática banda de rock Rainbow y alude a los llamativos tonos iridiscentes de sus ejemplares», señala el reporte del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) difundido en su página digital.

Según la descripción, esta nueva especie fue encontrada por investigadores del Inabio; la Fundación Uru; la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco de Quito.

Este primer registro del género en el país estuvo a cargo de David R. Díaz-Guevara, Adrián Troya y Mariela Dominguez-Trujillo, quienes establecieron que esta araña, conocida por su capacidad de imitar hormigas del género Cephalotes, tiene características únicas que la diferencian de otras especies del mismo género, como un cuerno dorsal curvado y sin espinas, proyectado hacia adelante, un émbolo pequeño y una apófisis femoral con una espina.

«Además del hallazgo de la nueva especie, los investigadores reportaron, por primera vez en el país, la presencia de Aphantochilus rogersi, lo que extiende su rango de distribución a la Amazonía ecuatoriana», indicó el Inabio.

Estas arañas son señaladas como depredadoras especializadas en hormigas, y su capacidad de imitación, tanto en apariencia como en comportamiento, es un ejemplo de adaptación evolutiva.

«Este tipo de mimetismo puede ser tanto defensivo como agresivo, lo que les permite integrarse en su entorno y capturar a sus presas con mayor eficacia», precisa.

Resalta, además, que el hallazgo se haya registrado en el Parque Nacional Yasuní, una reserva ecológica de unos 10.000 kilómetros cuadrados, considerada la más biodiversa a nivel global, con más de 100 especies de árboles, entre otras especies de vegetales y de animales.

Además, en ese territorio viven dos tribus nativas no contactadas, los Tagaeri y los Taromenane.

Con información de AGENCIA SPUTNIK