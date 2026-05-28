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May 28, 2026

Lula relanza perforaciones de gas y petróleo en la Amazonía

  • mayo 28, 2026
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La petrolera estatal de Brasil, Petrobras , anunció el miércoles (27.05.2026) en Manaos una inversión de 2.500 millones de reales (unos 490 millones de dólares o 420 millones de euros) para aumentar en un 20 % la extracción de hidrocarburos en la Amazonía.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, informó durante un acto que la empresa busca sumar 22 nuevos pozos a los 70 ya existentes en la región de Urucú, situada en pleno bosque tropical y que produce en la actualidad 105.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

Acompañada por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Chambriard destacó que es la primera inversión de la petrolera en una década en el estado de Amazonas y afirmó que con ella se busca «garantizar» la producción en la región.

«Va a haber gas en Amazonas por muchos años, y va a alimentar las térmicas del estado y generar la electricidad que la ciudad de Manaos y los demás municipios necesitan», dijo.

En su actual mandato, Lula se ha querido presentar al mundo como líder de la agenda ambiental y ha reforzado el combate contra la deforestación en el mayor bosque tropical del planeta, con resultados exitosos en la reducción de la tala.

Mas información en Deutsche Welle

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