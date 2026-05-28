Día del Niño: por qué Ecuador lo celebra el 1 de junio y otros países tienen fechas diferentes

¿Por qué Ecuador celebra el Día del Niño el 1 de junio? Esta es la razón y las fechas en otros países
Cada 1 de junio, Ecuador celebra el Día del Niño con actividades escolares, eventos familiares y campañas enfocadas en la protección de la infancia.
Sin embargo, esta fecha no coincide con otros países del mundo, donde la conmemoración puede realizarse en abril, agosto, octubre o noviembre, dependiendo de decisiones históricas, culturales y políticas adoptadas por cada nación.
¿Por qué Ecuador celebra el Día del Niño el 1 de junio?
El Día del Niño en Ecuador se celebra oficialmente cada 1 de junio, una jornada dedicada a promover los derechos, el bienestar y la protección de niñas y niños.
La fecha tiene relación con una recomendación emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1954.
En ese año, la Asamblea General invitó a todos los países miembros a establecer una jornada enfocada en la infancia y la defensa de sus derechos.
Sin embargo, la ONU dejó libertad para que cada nación escogiera la fecha más adecuada según su contexto histórico y cultural.
Ecuador decidió mantener la celebración el 1 de junio y desde entonces se realizan actos escolares, festivales y campañas de sensibilización.
La ONU reconoce oficialmente el 20 de noviembre
Aunque Ecuador y otros países eligieron fechas diferentes, la ONU conmemora oficialmente el Día Mundial de la Infancia cada 20 de noviembre.
Ese día recuerda dos hechos históricos clave:
- La aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño.
- La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ambos documentos representan pilares fundamentales para la protección infantil a nivel internacional.
¿Cuándo se celebra el Día del Niño en otros países?
La fecha cambia dependiendo del país y sus tradiciones nacionales. Estas son algunas de las celebraciones más conocidas:
- México: 30 de abril.
- Turquía: 23 de abril.
- Brasil: 12 de octubre.
- India: 14 de noviembre, en honor al nacimiento de Jawaharlal Nehru.
- Argentina: tercer domingo de agosto.
- Chile: segundo domingo de agosto.
- España y varios países europeos: 20 de noviembre.
Esta diversidad demuestra cómo cada nación ha adaptado la celebración según su historia y contexto social.
Una fecha que impulsa actividades familiares y comerciales
El Día del Niño también se ha convertido en una fecha importante para el comercio y el entretenimiento en Ecuador.
Centros comerciales, parques, restaurantes y marcas organizan promociones, espectáculos y actividades especiales dirigidas a niños y familias.
Además, las instituciones educativas suelen realizar homenajes, juegos, concursos y presentaciones artísticas durante los días previos a la celebración.
El objetivo principal: proteger los derechos de la infancia
Más allá de los regalos y festejos, el propósito central del Día del Niño es recordar la importancia de garantizar derechos fundamentales como:
- Educación.
- Salud.
- Alimentación.
- Protección contra la violencia.
- Acceso a espacios seguros y recreativos.
Organismos internacionales y autoridades insisten en que la fecha también debe servir para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta la niñez en distintas partes del mundo.
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Con información de – El Universo