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Comer de forma irregular eleva el riesgo de padecer depresión
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May 28, 2026

Comer de forma irregular eleva el riesgo de padecer depresión

  • mayo 28, 2026
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El estudio analizó los hábitos alimenticios de más de 20.000 adultos coreanos mayores de 19 años.

Una investigación, publicada en el Journal of Affective Disorders, ha concluido que saltarse comidas ocasionalmente perjudica la salud cerebral.

Para analizar los patrones alimenticios, el equipo obtuvo datos de 21.568 adultos coreanos mayores de 19 años mediante la encuesta nacional de salud KNHANES, realizada entre 2014 y 2022. El estudio catalogó como «irregular» a cualquier persona que consumiera alguna de las tres comidas principales menos de cinco veces por semana.

Por otra parte, se midieron los síntomas depresivos de los participantes con el cuestionario PHQ-9. También se registró si sus dietas habituales incluían seis grupos alimenticios clave: lácteos, carnes, cereales, legumbres y frutos secos, verduras y frutas.

Tras ajustar otros factores que podrían influir en la salud mental, los datos revelaron que comer de forma irregular eleva 1,55 veces el riesgo de padecer depresión frente a mantener horarios fijos. Además, el impacto se agrava conforme aumenta la irregularidad en el horario de las comidas, siendo más severo en hombres, fumadores y personas que cenan tarde.

El equipo también concluyó que omitir el desayuno potencia la vulnerabilidad a este desajuste. No obstante, la calidad de la alimentación actúa como un factor protector, pues se comprobó que quienes mantienen una dieta variada y rica en nutrientes esenciales sufren un menor impacto negativo por la irregularidad horaria que aquellos con menús poco equilibrados.

Debido a que el cerebro requiere casi un 20 % de la energía del cuerpo, necesita un aporte nutricional constante para operar de forma correcta. Esta demanda metabólica vincula directamente la nutrición con el bienestar físico y emocional, aportando datos clave para que los expertos diseñen tratamientos a medida y promuevan la importancia de la alimentación en la salud mental.

Con información de – RT

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