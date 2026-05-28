¿El Día del Padre es feriado en Ecuador? Esto se sabe sobre la celebración de 2026

¿Habrá feriado por el Día del Padre en Ecuador? Esto ocurrirá el 21 de junio de 2026

Miles de familias ecuatorianas celebrarán el Día del Padre el próximo domingo 21 de junio de 2026.

Sin embargo, pese a ser una de las fechas familiares más importantes del año, esta conmemoración no está incluida dentro del calendario oficial de feriados nacionales en Ecuador.

¿El Día del Padre es feriado en Ecuador?

No. El Día del Padre no es considerado un feriado nacional obligatorio en Ecuador, por lo que no genera descanso adicional ni suspensión de actividades laborales o académicas.

En 2026, esta celebración caerá el domingo 21 de junio, fecha en la que tradicionalmente las familias se reúnen para homenajear a los padres y figuras paternas con almuerzos, regalos y encuentros familiares.

Aunque la fecha moviliza al comercio, restaurantes y centros comerciales, no forma parte de los días de descanso oficiales establecidos en el calendario ecuatoriano.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Ecuador?

En Ecuador, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio.

Por esa razón, la fecha cambia cada año y no permanece fija en el calendario.

En 2026, el festejo será el domingo 21 de junio. Esta tradición es compartida con varios países de América Latina y Estados Unidos.

Durante esta jornada, las escuelas suelen organizar actos especiales y homenajes días antes, mientras que el domingo las familias acostumbran reunirse para celebrar.

El origen del Día del Padre

La celebración moderna del Día del Padre nació en Estados Unidos en 1910 gracias a Sonora Smart Dodd, quien impulsó la fecha para reconocer el esfuerzo de su padre, un veterano de guerra que crio solo a sus hijos.

Décadas después, en 1972, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon oficializó el tercer domingo de junio como celebración nacional. Posteriormente, numerosos países adoptaron esta tradición.

Países que celebran el Día del Padre en junio

Además de Ecuador, países como Colombia, Perú, Chile, Venezuela, México, Argentina, Canadá y Estados Unidos celebran el Día del Padre el tercer domingo de junio.

En cambio, naciones como España, Italia y Portugal lo conmemoran el 19 de marzo por la festividad religiosa de San José.

El Día del Padre mueve el comercio y las reuniones familiares

Aunque no sea feriado, el Día del Padre representa una de las fechas comerciales más importantes del año en Ecuador.

Restaurantes, locales de tecnología, ropa, perfumes y regalos suelen lanzar promociones especiales para atraer consumidores durante la semana previa a la celebración.

Además, miles de familias aprovechan el domingo para compartir almuerzos, viajes cortos o reuniones en homenaje a los padres.

Calendario de feriados Ecuador 2026

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?

Historia del Día de la Madre y Día del Padre

Eventos familiares en Ecuador

Fechas importantes y celebraciones nacionales

Con información de – El Universo