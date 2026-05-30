Ecuador vs. Arabia Saudita: horario, canales y dónde ver EN VIVO el amistoso previo al Mundial 2026

Ecuador se mide a Arabia Saudita en uno de sus últimos ensayos antes del Mundial 2026

La selección de Ecuador enfrentará este sábado 30 de mayo a Arabia Saudita en un amistoso internacional FIFA que servirá como una prueba clave para ambos equipos de cara al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en Nueva Jersey, Estados Unidos, y permitirá a los dirigidos por Sebastián Beccacece seguir afinando detalles antes de la cita mundialista.

La Tri llega con importantes ausencias en defensa, mientras que el combinado asiático atraviesa una etapa de transición técnica que ha generado resultados irregulares en sus últimas presentaciones.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita?

El compromiso se disputará este sábado 30 de mayo de 2026 desde las 18:30 (hora de Ecuador) en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Horarios internacionales

Ecuador: 18:30

Estados Unidos (Nueva Jersey y Nueva York): 19:30

México (Ciudad de México): 17:30

Argentina: 20:30

Chile: 20:30

España: 01:30 del domingo 31 de mayo

¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Arabia Saudita?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:El Canal del Fútbol (ECDF), a través de su plataforma web y aplicación móvil.

YouTube, mediante la membresía prémium de El Canal del Fútbol.El partido estará disponible tanto para computadoras como para dispositivos móviles con sistemas iOS y Android.

Ecuador llega con bajas importantes para el amistoso

La Tri no podrá contar con dos de sus principales defensores: Piero Hincapié y Willian Pacho.

Ambos jugadores estarán ausentes debido a su participación en la final de la Liga de Campeones de Europa, que se disputa el mismo día.Pese a estas bajas, Ecuador mantiene una sólida base defensiva.

Durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece finalizó en el segundo lugar de la clasificación y recibió apenas cinco goles en 18 partidos.

Uno de los desafíos pendientes sigue siendo la eficacia ofensiva, aunque el equipo ha mostrado señales de mejoría en los últimos encuentros.

Arabia Saudita busca consolidar su nuevo proyecto

Arabia Saudita disputará su séptima Copa del Mundo y atraviesa un proceso de renovación bajo la conducción del técnico Giorgios Donis, quien reemplazó al francés Hervé Renard.

Los resultados recientes han sido irregulares para el conjunto asiático, con derrotas ante Egipto (4-0) y Serbia (2-1), aunque el objetivo principal sigue siendo llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Además, existe incertidumbre sobre la presencia de Saud Abdulhamid, quien sufrió el robo de su pasaporte durante un asalto en Ámsterdam.

Enner Valencia y Salem Al-Dawsari, los referentes del partido

El duelo tendrá como principales figuras a los capitanes y máximos referentes ofensivos de ambas selecciones.

Enner Valencia suma 49 goles con la camiseta de Ecuador y fue una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de Qatar 2022 gracias a su doblete frente al país anfitrión.

Por su parte, Salem Al-Dawsari registra 26 anotaciones con Arabia Saudita y es recordado por marcar el gol del histórico triunfo saudí ante Argentina en el Mundial de Qatar.

El calendario de Ecuador antes del Mundial 2026

Después del amistoso ante Arabia Saudita, la selección ecuatoriana continuará su preparación con otro compromiso internacional.

7 de junio: Ecuador vs. Guatemala (15:00)

14 de junio: Ecuador vs. Costa de Marfil

Estos encuentros serán fundamentales para que Sebastián Beccacece defina la lista y el funcionamiento definitivo de su equipo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Lo que debes saber de Ecuador vs. Arabia Saudita

Evento: Amistoso Internacional FIFA

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 18:30 (Ecuador)

Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

Transmisión: El Canal del Fútbol (ECDF) y YouTube Premium de ECDF

Figura de Ecuador: Enner Valencia

Figura de Arabia Saudita: Salem Al-Dawsari

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Con información de – El Universo