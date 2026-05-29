Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey lanzan app de seguridad multilingüe para los aficionados

Mundial 2026: Nueva York y Nueva Jersey activan app de seguridad en varios idiomas para más de un millón de visitantes

A pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron el lanzamiento de una aplicación móvil de seguridad multilingüe destinada a los aficionados que asistirán a los partidos en el MetLife Stadium y en las zonas de concentración de fanáticos.

La región espera recibir más de un millón de visitantes durante el torneo, considerado uno de los mayores retos logísticos y de seguridad en la historia reciente de Estados Unidos.

Una aplicación para alertas de seguridad en tiempo real

La herramienta, denominada “Public Safety by Everbridge”, ya está disponible en Google Play y App Store.

Los usuarios solo necesitan registrarse con un correo electrónico y activar la palabra clave “World Cup NJ” para recibir alertas e información de seguridad directamente en el idioma configurado en su teléfono móvil.

Según explicó David Sierotowicz, coordinador de seguridad de Nueva Jersey, el objetivo es garantizar una comunicación rápida y efectiva con aficionados nacionales e internacionales durante el desarrollo del torneo.

“Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los visitantes”, afirmó el funcionario durante una visita al centro de coordinación de seguridad instalado en Nueva Jersey.

MetLife Stadium será sede de la final del Mundial 2026

El MetLife Stadium albergará ocho partidos del Mundial 2026, incluida la gran final programada para el 19 de julio.

Las autoridades consideran que la magnitud del evento representa un desafío “sin precedentes” debido al enorme flujo de turistas y fanáticos esperado en la región.

A esto se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos, previstas para el fin de semana del 4 de julio, lo que incrementará la presión sobre los sistemas de transporte y seguridad.

Las autoridades han señalado que una de las prioridades será la movilidad de los asistentes, promoviendo el uso del transporte público para evitar congestiones masivas.

Drones, multitudes y trata de personas entre las principales preocupaciones

Entre los principales riesgos identificados por las autoridades figuran los ataques con drones, la gestión de grandes multitudes y la trata de personas, tema sobre el cual ya se desarrolla una campaña de sensibilización.

El teniente coronel David Sierotowicz aseguró que, hasta el momento, no existe “ninguna amenaza creíble” relacionada con conflictos internacionales que represente un peligro para el Mundial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, indicó en redes sociales que agentes de inmigración participarán en operativos contra la falsificación y la trata de personas durante el torneo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que los agentes migratorios no estarán desplegados específicamente dentro del MetLife Stadium.

Nueva York refuerza presencia policial para el Mundial

En Nueva York, el Departamento de Policía (NYPD) anunció una fuerte presencia de agentes en calles, estaciones y zonas de concentración de aficionados.

Robert Gault, coordinador del NYPD, explicó que la prioridad será mantener el orden y responder rápidamente ante cualquier incidente durante los encuentros mundialistas.

La estrategia busca evitar problemas de seguridad y garantizar una experiencia segura para millones de visitantes en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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Con información de – El Universo