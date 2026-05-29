Colombia quiere seguir el ejemplo de China en revitalización rural para alcanzar el desarrollo y vencer la pobreza

BEIJING, Para alcanzar el desarrollo y derrotar a la pobreza es necesario revitalizar el campo, y en este aspecto China constituye un ejemplo de que Colombia quiere seguir en su empeño por luchar contra la pobreza y consolidar la paz, de acuerdo con Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural colombiana.

«El desarrollo y la lucha contra la pobreza requieren de la revitalización rural.

Eso también es lo que quiere hacer Colombia al cambiar su matriz productiva», sostuvo Carvajalino, y agregó que «China es un ejemplo a seguir, pues reconoce la dignidad de las personas que trabajan la tierra».

La funcionaria, quien llegó a Beijing invitada por el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales chino, Zhang Zhu, para participar en el Foro Global de Reducción de la Pobreza y Desarrollo 2026, manifestó que, durante su visita, la interacción con las autoridades chinas ha sido fluida y fructífera.

«Cuando hablamos con el Gobierno chino, sabemos que ellos entienden que la lucha contra las drogas y la consolidación de la paz en Colombia pasan por el fortalecimiento del comercio agropecuario», sostuvo Carvajalino en una rueda de prensa celebrada el jueves en la sede de la embajada de Colombia en Beijing.

Refiriéndose, en específico, a la cooperación agropecuaria, la ministra destacó el componente de transferencia tecnológica del memorando de entendimiento firmado entre los dos ministerios en 2023.

«China es líder en e innovación.

Ha demostrado, en muy corto tiempo, que el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios garantiza la soberanía y la seguridad alimentaria.

Para Colombia, la industrialización es un reto, y queremos aprovechar el desarrollo agroindustrial de China, queremos implementarlo en Colombia.

Por eso, nuestros centros de investigación se encontrarán con la academia china y con el ministerio de Agricultura de China, para fortalecer a Colombia en ciencia, innovación y tecnología”, afirmó Carvajalino.

La ministra agregó que aspectos como la eficiencia de la cadena logística y la estrategia de sustitución de fertilizantes en el proceso agropecuario le causaron una profunda impresión, y manifestó su deseo de que estas prácticas puedan se implementar en su país, el cual, reconoció, aún es altamente dependiente de los fertilizantes.

«Frente a una situación geopolítica como la que tenemos hoy, la movilización agroecológica para la producción resulta un imperativo en nuestras agendas públicas», señaló.

Durante su visita a la capital china, Carvajalino también se reunió con la directora de la Administración General de Aduanas, Sun Meijun, con quien afinó detalles para acelerar los procesos de verificación de requisitos y admisibilidad, de modo que Colombia obtenga más prontamente el beneplácito de la citada dependencia para exportar al gigante asiático cacao en grano y carne de ave y de cerdo, que ampliarían la oferta colombiana de productos agrícolas, uniéndose a productos como el aguacate, el plátano y la lima Tahití, ya un viejo conocido de los chinos como es el café.

«Hoy, la agricultura es el motor de la economía colombiana», aseveró, y agregó que la disponibilidad del Gobierno chino para abrir más su mercado a los productos agrícolas colombianos «es algo que va más allá del simple comercio de mercancías y tiene una lógica de derechos humanos, y para Colombia es parte fundamental en la construcción de la paz».

Regresando al tema de la lucha contra la pobreza, Carvajalino manifestó que el foro celebrado en la capital china fue una reafirmación de la disposición política de muchos países para que sus estrategias orientadas a hacer frente a ese flagelo «no sean una lucha aislada sino una agenda global».

Y en opinión de la ministra colombiana, la clave para alcanzar ese objetivo radica en aprender a entenderse en la diferencia y construir perspectivas regionales, fortaleciendo, al mismo tiempo, el multilateralismo.

«Enfrentamos una crisis climática y ambiental. Además, estamos padeciendo guerras y una situación geopolítica que también afecta los sistemas agroalimentarios.

Pero a pesar de eso, China y otros países están decididos a derrotar la pobreza», manifestó la funcionaria colombiana. «El mundo vive un momento difícil, pero que este foro se haya celebrado en China, un país que demostró que derrotar la pobreza sí es posible, es motivo de esperanza», afirmó Carvajalino.

Aletapero que este foro se haya celebrado en China, un país que demuestra que derrotar la pobreza sí es posible, es motivo de esperanza”, afirmó Carvajalino.

Pero que este foro se haya celebrado en China, un país que demuestra que derrotar la pobreza sí es posible, es motivo de esperanza”, afirmó Carvajalino.

Con información de – Xinhua