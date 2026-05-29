El embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, destacó el papel de la juventud ecuatoriana en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países durante la Clasificatoria Nacional del 25.º Concurso Mundial de Idioma Chino “Puente Chino” para Estudiantes Universitarios, realizada este viernes 29 de mayo en Quito.

🇨🇳🇪🇨 Concurso Puente Chino: Embajador Sun Xiangyang destaca a los jóvenes que fortalecerán la relación entre China y Ecuador.@EmbajadaChinaEc pic.twitter.com/777Ny81fNQ — Confirmado.net (@confirmadonet) May 29, 2026

El idioma como puente entre dos culturas

Ante autoridades gubernamentales, representantes académicos, docentes, estudiantes y miembros del cuerpo diplomático, el embajador Sun Xiangyang resaltó la importancia del aprendizaje del idioma chino como una herramienta para acercar a las nuevas generaciones ecuatorianas a una de las culturas más antiguas y dinámicas del mundo.

El diplomático participó en la ceremonia desarrollada en la Universidad San Francisco de Quito, donde se reunieron los mejores estudiantes de idioma chino del país para competir por la representación ecuatoriana en el certamen internacional.

Durante su intervención, Sun Xiangyang agradeció el trabajo realizado por las instituciones académicas ecuatorianas, especialmente por el Instituto Confucio y las universidades que promueven el estudio de la lengua y cultura china.

China apuesta por la educación y el intercambio cultural

El embajador destacó que los intercambios educativos y culturales constituyen uno de los pilares más sólidos de la relación bilateral entre China y Ecuador.

En ese contexto, señaló que cada vez más jóvenes ecuatorianos muestran interés por aprender chino mandarín, conocer la cultura china y participar en programas académicos, becas e iniciativas de cooperación impulsadas entre ambos países.

El Concurso Mundial “Puente Chino” se ha convertido en una de las principales plataformas para promover estos intercambios y fortalecer el entendimiento mutuo entre pueblos con historias y tradiciones diferentes.

Una nueva generación de embajadores culturales

Los participantes demostraron sus conocimientos del idioma, así como su comprensión de la historia, la cultura y las tradiciones de China.

Para la Embajada de China en Ecuador, este tipo de actividades no solo fomentan el aprendizaje de una lengua extranjera, sino que también contribuyen a formar una nueva generación de jóvenes capaces de actuar como puentes de amistad entre ambas naciones.

La presencia de autoridades de la Cancillería ecuatoriana, universidades y organismos educativos reflejó además el creciente interés institucional por fortalecer la cooperación académica y cultural.

Una relación bilateral que mira al futuro

El evento se desarrolló en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre China y Ecuador en áreas como educación, comercio, infraestructura, tecnología y cooperación cultural.

En su mensaje, el embajador Sun Xiangyang reiteró la importancia de seguir promoviendo espacios de encuentro entre los pueblos, convencido de que la amistad entre China y Ecuador se construye a través del conocimiento, el respeto mutuo y el intercambio entre las nuevas generaciones. FIN