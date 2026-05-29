Más jóvenes chinos y estadounidenses podrán tomar el testigo de la amistad

BEIJING, China espera que más jóvenes chinos y estadounidenses tomen el testigo de la amistad entre ambos países para hacer nuevas contribuciones al desarrollo estable, sano y sostenible de los lazos bilaterales, dijo hoy viernes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria.

Desde la puesta en marcha, en noviembre de 2023, de una iniciativa consistente en invitar a 50.000 jóvenes de Estados Unidos a visitar China dentro del marco de programas de intercambio y estudio, por un período de cinco años, más de 50.000 jóvenes del país norteamericano han realizado estas visitas, con lo cual se ha alcanzado la meta establecida dos años y medio antes de lo previsto.



Con información de – Xinhua