‘Ecuador ya no se siente menos que nadie’: Hernán Galíndez ilusiona con hacer historia en el Mundial 2026

El arquero de la Tri aseguró que Ecuador sueña con ser campeón del mundo y destacó el cambio de mentalidad de la selección ecuatoriana

La selección ecuatoriana ya piensa en grande para el Mundial 2026.

El arquero Hernán Galíndez afirmó este jueves que Ecuador no se siente inferior a ninguna selección y aseguró que la Tri sueña con llegar a lo más alto de la próxima Copa del Mundo.

Las declaraciones del guardameta generaron impacto entre los aficionados y reflejan el momento de confianza que atraviesa el combinado nacional tras consolidarse entre las selecciones más competitivas de Sudamérica.

Galíndez aseguró que Ecuador buscará hacer historia en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hernán Galíndez: “Soñamos con ser campeones del mundo”

Durante un diálogo con la prensa deportiva, el portero ecuatoriano fue claro al expresar la ambición de la selección nacional de cara al Mundial 2026.

“Nadie dijo que no soñamos ser campeones.

Yo llego a ser campeón del mundo y no atajo más; ese día me retiro”, afirmó el arquero.

El futbolista sostuvo que para alcanzar grandes objetivos es necesario soñarlos primero y aseguró que todo el plantel trabaja con esa mentalidad.

“Siempre dije que para cumplir las cosas siempre hay que soñarlas, y lo estamos soñando todos los días”, añadió.

Ecuador cambió su mentalidad en el fútbol mundial

Galíndez también destacó la evolución que ha tenido Ecuador en el escenario internacional y aseguró que la Tri ya no enfrenta a las potencias mundiales con complejo de inferioridad.

“Lo digo con tranquilidad y humildad: no me siento inferior a ninguna de las selecciones que vamos a enfrentar en el grupo.

Ecuador demostró que cambió su mentalidad, que ya no se siente menos a nadie”, expresó.

El arquero incluso puso como ejemplo el crecimiento de los futbolistas ecuatorianos en Europa.

“Hoy tenemos en la final de la Champions a un ecuatoriano en cada lado, cosa que antes se pensaba imposible”, destacó.

Ecuador enfrentará un grupo complicado en el Mundial 2026

La selección ecuatoriana integra el grupo E del Mundial 2026 junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, una de las selecciones debutantes del torneo.

Aunque el desafío será complejo, el ambiente en la Tri es de confianza y optimismo tras las recientes actuaciones del equipo y el crecimiento de varios jugadores ecuatorianos en ligas internacionales.

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones participantes.

La ilusión de Ecuador crece rumbo al Mundial

Las declaraciones de Hernán Galíndez reflejan el nuevo carácter competitivo de Ecuador, una selección que en los últimos años ha logrado destacarse en torneos internacionales y exportar futbolistas a clubes de élite.

La afición ecuatoriana mantiene la esperanza de que la generación actual pueda alcanzar una actuación histórica en el Mundial.

Ecuador y su grupo en el Mundial 2026.

Jugadores ecuatorianos que brillan en Europa.

Así será el nuevo formato del Mundial 2026.

Selección ecuatoriana: calendario y preparación rumbo al Mundial.

Con información de – El Universo