Guayaquil y Esmeraldas vivirán la final de la Champions League con pantallas gigantes para apoyar a Willian Pacho y Piero Hincapié

Pantallas gigantes en Guayaquil y Esmeraldas para la final de Champions League: Ecuador apoyará a Willian Pacho y Piero Hincapié

Ecuador vivirá este sábado 30 de mayo una jornada histórica para el fútbol nacional.

Por primera vez, dos futbolistas ecuatorianos disputarán una final de la UEFA Champions League: Willian Pacho con el Paris Saint-Germain y Piero Hincapié con el Arsenal.

Ante la expectativa generada por el partido, varias ciudades del país organizaron transmisiones en pantallas gigantes para que cientos de aficionados disfruten del encuentro.

Guayaquil transmitirá la final de Champions League en Guayarte

En Guayaquil, la plaza Guayarte será uno de los principales puntos de encuentro para los fanáticos del fútbol europeo.

El espacio municipal, ubicado en el norte de la ciudad, confirmó la instalación de una pantalla gigante para transmitir la final entre PSG y Arsenal, que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

La jornada futbolera no terminará ahí.

A las 18:30 también se proyectará el partido amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita, permitiendo a los asistentes disfrutar de una doble programación deportiva.

La iniciativa busca reunir a cientos de hinchas ecuatorianos que seguirán con expectativa el desempeño de los dos seleccionados nacionales en la máxima competencia europea.

Esmeraldas se prepara para una fiesta futbolera

La emoción también llegará con fuerza a Esmeraldas, provincia natal de Willian Pacho.

La Alcaldía de Esmeraldas y empresas auspiciantes organizaron eventos masivos con pantallas gigantes tanto en la ciudad de Esmeraldas como en Quinindé.

Uno de los puntos principales será el malecón de Las Palmas, donde desde las 10:00 se desarrollará una jornada deportiva y cultural para acompañar la transmisión de la final de la Champions League.

Los organizadores informaron que habrá música en vivo, concursos, trivias, shows de freestyle y presentaciones artísticas para convertir el evento en una celebración familiar alrededor del fútbol.

El barrio de Willian Pacho también celebrará la final

El barrio El Blanquito, sector donde creció Willian Pacho, también contará con pantalla gigante para seguir el histórico partido.

La expectativa entre familiares, amigos y vecinos del defensor ecuatoriano es enorme, especialmente porque Pacho podría convertirse en el primer ecuatoriano en conquistar dos títulos consecutivos de Champions League si el PSG logra vencer al Arsenal.

La presencia del esmeraldeño en la final representa además un orgullo para toda la provincia y para el fútbol ecuatoriano.

Una final histórica para Ecuador

La final entre PSG y Arsenal marcará un momento sin precedentes para Ecuador en el fútbol europeo.

Willian Pacho y Piero Hincapié se convertirán en los primeros ecuatorianos en enfrentarse en una final de UEFA Champions League, consolidando el crecimiento de los futbolistas nacionales en las principales ligas del mundo.

El encuentro se jugará este sábado 30 de mayo desde las 11:00 (hora de Ecuador) y será transmitido por ESPN y Disney+.

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Con información de – El Universo