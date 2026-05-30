Presidente de Colombia rechaza mensajes de Noboa y de senador de EEUU sobre elecciones

Bogotá, 30 may (Sputnik).-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que ni el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ni el senador colombo-estadounidense pueden decirles a los colombianos por quien votar, tras las conversaciones del líder ecuatoriano con el candidato derechista Abelardo de la Espriella y la advertencia de Moreno de un posible no reconocimiento de los resultados por parte de EEUU.

«Ni Noboa, ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quien esté equivocado o no. Somos libres y punto y pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su ejército nos hizo libres para siempre», señaló el mandatario.

Ni Noboa, ni Bernie le enseñan a ningún colombiano o colombiana quien esté equivocado o no.



Somos libres y punto y pensamos, bailamos y decidimos como se nos da la gana porque Bolívar y su ejército nos hizo libres para siempre.



El presidente Donald Trump, con el que hablé… https://t.co/mVKjzrqhr3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2026

El Jefe de Estado recordó su visita a Washington donde se reunió con el presidente Donald Trump, y aseguró que jamás invadiría Colombia porque ambos gobierno están trabajando en conjunto.

La referencia a Noboa se da por el cruce entre Colombia y Ecuador después de un anuncio sobre el retiro de los arancels y por el uso político que Bogotá atribuye al mensaje difundido desde Quito en el contexto de la campaña presidencial colombiana.

El Gobierno colombiano sostuvo que la decisión comercial se relaciona con compromisos y órdenes de la Comunidad Andina y pidió no asociarla con dinámicas electorales

«Atribuir una decisión de esta naturaleza, que responde a compromisos internacionales previamente asumidos, a dinámicas o coyunturas de carácter electoral, desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede generar interpretaciones que afectan la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre los dos Estados», señaló la Cancillería en un comunicado.

El viernes, Noboa presentó la eliminación de la tasa ecuatoriana a productos colombianos como resultado de una conversación con el candidato Abelardo de la Espriella.

«Hoy, tras una conversación con él (Abelardo de la Espriella) y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos», señaló

La mención a «Bernie» corresponde al senador republicano Bernie Moreno, cuya presencia como observador internacional derivó en controversia por afirmaciones sobre un eventual desconocimiento de resultados si se prueban intimidaciones o constreñimiento electoral, de acuerdo con el texto

Moreno participó en un foro del Atlantic Council el 20 de mayo en Washington y allí planteó que el Consejo Nacional Electoral debería considerar la intimidación de votantes como un hecho que podría descalificar resultados en zonas inseguras, lo que elevó la tensión con el Gobierno colombiano.

Con información de AGENCIA SPUTNIK