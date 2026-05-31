Ecuador elige representante para el mundial del concurso Puente Chino Universitario 2026

La joven ecuatoriana Giuliana Alvarado, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), representará a Ecuador en la final mundial del concurso Puente Chino, que se celebrará próximamente en el país asiático, tras obtener el viernes el primer lugar en la ronda preliminar nacional del certamen.

Alvarado, de 18 años, se impuso en el XXV Concurso Puente Chino: Competencia de Proficiencia en Chino para Estudiantes Universitarios Extranjeros, que se efectuó en el Teatro Shakespeare de la USFQ, en Quito, al sobresalir entre otros 12 concursantes que demostraron su dominio del idioma chino mandarín, así como sus conocimientos sobre la cultura, la historia y las tradiciones de China.



El jefe de la sección política de la Embajada de China en Ecuador, Xiao Feng (d), posando para fotografías junto a la ganadora del primer lugar Giuliana Alvarado (i), durante la ceremonia de premiación del XXV Concurso Puente Chino: Competencia de Proficiencia en Chino para Estudiantes Universitarios Extranjeros, en el Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en la parroquia Cumbayá, Ecuador. La joven ecuatoriana Giuliana Alvarado, estudiante del Instituto Confucio de la USFQ, representará a Ecuador en la final mundial del concurso Puente Chino, que se celebrará próximamente en el país asiático, tras obtener el viernes el primer lugar en la ronda preliminar nacional del certamen. (Xinhua/Ricardo Landeta)

A lo largo de la jornada, los participantes fueron evaluados en distintas pruebas que incluyeron una presentación personal, un discurso temático, una ronda de preguntas y respuestas y una exhibición de talento artístico vinculada a la cultura china, ante un jurado especializado.

Bajo el lema «Un mundo, una familia», el concurso organizado por la Embajada de China en Ecuador se desarrolló en un ambiente de intercambio cultural y fraternidad.

Como parte del reconocimiento, Alvarado recibió una beca completa para viajar a China y participar en la final mundial.

Asimismo, Joaquín Martínez, quien obtuvo el segundo lugar, viajará al país asiático en calidad de observador de la competencia internacional.

Tras su victoria, Giuliana Alvarado expresó su satisfacción y aseguró que se preparará de manera intensiva para representar a Ecuador en la final mundial.

«Los sentimientos que principalmente tengo son de emoción, estoy sumamente feliz de haber ganado, estoy sumamente orgullosa de poder representar a Ecuador en la final en China. De ahora en adelante pienso prepararme y destinar mi tiempo totalmente al concurso», señaló en entrevista con Xinhua.

Durante el evento, el director subrogante de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Marcelo Núñez, destacó al concurso Puente Chino como un espacio de encuentro cultural y fortalecimiento de la amistad entre Ecuador y China.

«El nombre de Puente Chino es profundamente significativo. Un puente conecta vidas distintas, une caminos, ideas y personas. Y precisamente eso hacen ustedes: construir puentes de entendimiento entre Ecuador y China a través del idioma, la cultura y el conocimiento», señaló Núñez ante los participantes.



Imagen del 29 de mayo 2026 del embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang (6-i-atrás), posando para fotografías junto a autoridades académicas y participantes durante el XXV Concurso Puente Chino: Competencia de Proficiencia en Chino para Estudiantes Universitarios Extranjeros, en el Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en la parroquia Cumbayá, Ecuador. La joven ecuatoriana Giuliana Alvarado, estudiante del Instituto Confucio de la USFQ, representará a Ecuador en la final mundial del concurso Puente Chino, que se celebrará próximamente en el país asiático, tras obtener el viernes el primer lugar en la ronda preliminar nacional del certamen. (Xinhua/Ricardo Landeta)



Por su parte, el embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, destacó el papel del concurso «Puente Chino» como una herramienta para fortalecer el entendimiento mutuo, la amistad y los intercambios culturales entre ambos países.

En su intervención, Sun señaló que el certamen, considerado una de las competencias de idioma chino más importantes del mundo, se ha consolidado durante sus 25 años de trayectoria como las «olimpiadas» de la enseñanza internacional de esta lengua.

«Espero que todos los estudiantes no solo transiten por el puente del idioma, sino que se conviertan también en un puente de amistad que conecte China y Ecuador, contribuyendo al desarrollo conjunto de ambos países y al entendimiento mutuo entre nuestros pueblos», señaló.

El embajador destacó además el creciente interés de los jóvenes ecuatorianos por conocer China de manera más integral, a través del aprendizaje del idioma y el uso de plataformas digitales que facilitan el intercambio cultural.

Subrayó, asimismo, el compromiso de China con el diálogo entre civilizaciones y recordó que en 2024 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por China y más de 80 países para establecer el 10 de junio como el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones.

Indicó que la iniciativa constituye una contribución de China a la implementación de la Iniciativa para la Civilización Global, orientada a promover el diálogo y el intercambio en condiciones de igualdad entre diferentes civilizaciones, así como contribuir a la paz y el desarrollo mundiales. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA