Cepeda acusa al presidente ecuatoriano de «intervención» en elecciones en Colombia

Bogotá, 1 jun (Sputnik).- El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda), acusó el domingo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de interferir en el proceso electoral de su país, en el marco de la primera vuelta de los comicios nacionales.

Cepeda señaló a Noboa de una «vulgar, abierta y descarada intervención» en el proceso electoral colombiano, en especial en el sur de Colombia.

El viernes, el mandatario ecuatoriano anunció un «acuerdo» con el candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, el más votado en la jornada del domingo, «para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países».

Noboa añadió que tras conversar con De la Espriella y «confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo», resolvió eliminar a partir de este lunes la «tasa de seguridad» aplicada por Ecuador a los productos colombianos.

En enero, Ecuador comenzó a aplicar aranceles a productos colombianos, argumentando una presunta falta de colaboración de Bogotá en el combate al narcotráfico; la tasa fue inicialmente del 30 por ciento, pero luego llegó al cien por ciento.

Colombia respondió con medidas similares para los productos ecuatorianos.

El domingo, De la Espriella fue el candidato más votado de la primera vuelta, con el 43,7 por ciento de los votos; Cepeda quedó en segundo lugar con el 40,9 por ciento de los sufragios.

Ambos candidatos se disputarán la presidencia en un balotaje el próximo 21 de junio.

Quien resulte electo presidente asumirá el 7 de agosto, por un periodo de cuatro años.

Con información de AGENCIA SPUTNIK