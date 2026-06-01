¡Ecuador va por la hazaña! Beccacece revela los 26 convocados para el Mundial 2026 y enciende la ilusión de todo un país

La cuenta regresiva comenzó. El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, confirmó la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio y que tendrá a Ecuador nuevamente entre las selecciones que buscarán sorprender al planeta.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

La nómina definitiva pone fin a semanas de especulación y debate entre aficionados y analistas. Ahora, todas las miradas se concentran en el desafío que tendrá La Tri en una fase de grupos exigente, donde deberá demostrar que está preparada para competir al máximo nivel.

Imagen @LaTri

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas

Piero Hincapié

Félix Torres

Willian Pacho

Joel Ordóñez

Angelo Preciado

José Hurtado

Cristian Ramírez

Xavier Arreaga

Yaimar Medina

Mediocampistas

Moisés Caicedo

Alan Franco

Carlos Gruezo

Jhegson Méndez

Kendry Páez

Pedro Vite

Óscar Zambrano

Joao Ortiz

Delanteros

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

John Yeboah

Jeremy Sarmiento

Gonzalo Plata

Allen Obando

Costa de Marfil será la primera prueba de fuego

El debut ecuatoriano llegará el domingo 14 de junio a las 18:00 (hora de Ecuador), cuando enfrente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La selección africana llega con figuras de primer nivel y un fútbol caracterizado por su potencia física y velocidad, por lo que el estreno de Ecuador promete ser uno de los encuentros más intensos de la primera jornada.

Curazao y Alemania completan el camino hacia los octavos de final

El segundo compromiso será ante Curazao el sábado 20 de junio a las 19:00 en Kansas City, un partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones ecuatorianas.

Posteriormente, Ecuador cerrará la fase de grupos enfrentando a Alemania el jueves 25 de junio a las 15:00 en Nueva Jersey. El encuentro ante los europeos aparece como uno de los más atractivos de toda la fase inicial y podría definir el futuro de La Tri en el torneo.

La generación que quiere hacer historia

Con futbolistas consolidados en las principales ligas del mundo y una nueva camada de jóvenes talentos, Ecuador llega al Mundial 2026 con la ilusión de superar sus mejores actuaciones históricas.

La experiencia de Enner Valencia, el liderazgo de Moisés Caicedo, la solidez defensiva de Piero Hincapié y Willian Pacho, junto al talento emergente de Kendry Páez, alimentan la esperanza de millones de ecuatorianos que sueñan con ver a La Tri avanzar a las instancias decisivas.

La lista ya está definida. Ahora comienza la verdadera batalla. FIN