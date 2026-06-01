¡Ecuador va por la hazaña! Beccacece revela los 26 convocados para el Mundial 2026 y enciende la ilusión de todo un país

La cuenta regresiva comenzó. El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, confirmó la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio y que tendrá a Ecuador nuevamente entre las selecciones que buscarán sorprender al planeta.
La nómina definitiva pone fin a semanas de especulación y debate entre aficionados y analistas. Ahora, todas las miradas se concentran en el desafío que tendrá La Tri en una fase de grupos exigente, donde deberá demostrar que está preparada para competir al máximo nivel.
Imagen @LaTri
Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026
Arqueros
- Hernán Galíndez
- Moisés Ramírez
- David Cabezas
Defensas
- Piero Hincapié
- Félix Torres
- Willian Pacho
- Joel Ordóñez
- Angelo Preciado
- José Hurtado
- Cristian Ramírez
- Xavier Arreaga
- Yaimar Medina
Mediocampistas
- Moisés Caicedo
- Alan Franco
- Carlos Gruezo
- Jhegson Méndez
- Kendry Páez
- Pedro Vite
- Óscar Zambrano
- Joao Ortiz
Delanteros
- Enner Valencia
- Kevin Rodríguez
- John Yeboah
- Jeremy Sarmiento
- Gonzalo Plata
- Allen Obando
Costa de Marfil será la primera prueba de fuego
El debut ecuatoriano llegará el domingo 14 de junio a las 18:00 (hora de Ecuador), cuando enfrente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
La selección africana llega con figuras de primer nivel y un fútbol caracterizado por su potencia física y velocidad, por lo que el estreno de Ecuador promete ser uno de los encuentros más intensos de la primera jornada.
Curazao y Alemania completan el camino hacia los octavos de final
El segundo compromiso será ante Curazao el sábado 20 de junio a las 19:00 en Kansas City, un partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones ecuatorianas.
Posteriormente, Ecuador cerrará la fase de grupos enfrentando a Alemania el jueves 25 de junio a las 15:00 en Nueva Jersey. El encuentro ante los europeos aparece como uno de los más atractivos de toda la fase inicial y podría definir el futuro de La Tri en el torneo.
La generación que quiere hacer historia
Con futbolistas consolidados en las principales ligas del mundo y una nueva camada de jóvenes talentos, Ecuador llega al Mundial 2026 con la ilusión de superar sus mejores actuaciones históricas.
La experiencia de Enner Valencia, el liderazgo de Moisés Caicedo, la solidez defensiva de Piero Hincapié y Willian Pacho, junto al talento emergente de Kendry Páez, alimentan la esperanza de millones de ecuatorianos que sueñan con ver a La Tri avanzar a las instancias decisivas.
La lista ya está definida. Ahora comienza la verdadera batalla. FIN