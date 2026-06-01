Radiación UV extrema en Ecuador: Pichincha alcanzará el nivel más peligroso este 1 de junio, alerta el Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que este lunes 1 de junio varias provincias de Ecuador registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) entre altos, muy altos y extremadamente altos.

Pichincha encabezará la lista con un índice UV de 13, considerado de riesgo extremo para la salud, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

Pichincha registrará el índice UV más alto del país

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Inamhi, la provincia de Pichincha alcanzará un índice UV de 13, el valor más elevado previsto para la jornada y catalogado como «extremadamente alto».

La provincia de Imbabura también registrará niveles extremos, con un índice UV de 11, lo que representa un riesgo significativo para la piel y los ojos de las personas expuestas sin protección.

Los expertos advierten que, bajo estas condiciones, los daños por radiación solar pueden producirse en pocos minutos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Más de una decena de provincias tendrán radiación muy alta

La alerta meteorológica señala que gran parte del territorio ecuatoriano experimentará índices UV entre 8 y 10, considerados muy altos.

Entre las provincias afectadas se encuentran:

Carchi

Esmeraldas

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Cotopaxi

Bolívar

Los Ríos

Guayas

Santa Elena

Azuay

Loja

Morona Santiago

Pastaza

La situación abarca zonas de la Costa, Sierra y Amazonía, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones en todo el país.

¿Qué significa un índice UV extremadamente alto?

El índice ultravioleta mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre.

Cuando los valores superan el nivel 11, se consideran extremos, lo que implica un riesgo elevado de quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y aumento de la probabilidad de desarrollar enfermedades cutáneas asociadas a la exposición prolongada al sol.

Los especialistas recomiendan minimizar las actividades al aire libre durante las horas críticas, especialmente entre las 10:00 y las 15:00.

Recomendaciones del Inamhi para protegerse de la radiación solar

Ante el incremento de los niveles de radiación UV, el Inamhi recomienda:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Utilizar protector solar de amplio espectro.

Usar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas.

Proteger los ojos con gafas que tengan filtro UV certificado.

Mantener una adecuada hidratación durante la jornada.

La institución recordó que la advertencia meteorológica N.° 40 permanece activa mientras continúan las labores de monitoreo de las condiciones atmosféricas.

¿Por qué la radiación UV es más intensa en la Sierra ecuatoriana?

La región Sierra suele registrar niveles elevados de radiación ultravioleta debido a su altitud.

Mientras más cerca se encuentra una población del nivel de la atmósfera superior, menor es el filtrado natural de los rayos UV.

Ciudades ubicadas en zonas andinas, como Quito y otras localidades de Pichincha e Imbabura, suelen presentar índices más altos que otras regiones del país, especialmente durante periodos con poca nubosidad.

Por ello, organismos internacionales de salud recomiendan adoptar medidas de protección solar permanentes en las zonas de montaña.

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Con información de – El Universo