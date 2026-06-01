Jóvenes Pioneros Chinos cuentan con 112 millones de miembros

BEIJING, Los Jóvenes Pioneros Chinos (JPCh), una organización nacional de masas para niños, contaba con alrededor de 112 millones de miembros en todo el país a finales de 2025, informó hoy lunes el comité de trabajo nacional de los JPCh.
Según el comité, la organización tenía aproximadamente 172.000 comités de trabajo en escuelas primarias y secundarias, con cerca de 3 millones de consejeros de los JPCh.
Fundada en 1949, la entidad sirve como fuerza de reserva para construir el socialismo y el comunismo, así como para lograr la revitalización nacional.
Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y la guía de la Liga de la Juventud Comunista de China, los JPCh han desempeñado un papel importante en fomentar el desarrollo y crecimiento de generaciones de niños chinos.
Los estudiantes chinos de entre 6 y 14 años pueden unirse a los JPCh. Las cifras más recientes fueron publicadas con motivo del Día Internacional del Niño, que este año se celebró el lunes.
Con información de – Xinhua