Disfraces, música y color llenaron el centro de Guayaquil en el desfile por el Día del Niño: “Lo importante es que se diviertan”

Disfraces de superhéroes, comparsas, música, bailes y actividades recreativas transformaron la avenida Malecón Simón Bolívar en una gran fiesta familiar organizada por el Municipio.

Los niños fueron los protagonistas de la celebración en Guayaquil

Desde las 15:00, decenas de familias comenzaron a ubicarse a lo largo de la avenida Malecón Simón Bolívar para presenciar el desfile organizado en conmemoración del Día Internacional del Niño, que se recuerda cada 1 de junio.

La jornada estuvo marcada por el entusiasmo de los más pequeños, quienes llegaron caracterizados como sus personajes favoritos.

A lo largo del recorrido fue común observar disfraces inspirados en Spiderman, Batman, Superman y otros populares héroes infantiles.

La música, los tambores y las coreografías de grupos artísticos acompañaron el desfile, generando un ambiente festivo que atrajo tanto a quienes acudieron específicamente al evento como a visitantes que recorrían el malecón durante la tarde.

Vehículos decorados, bailes y espectáculos animaron el recorrido

Las unidades de Segura EP también se sumaron a la celebración con camionetas decoradas con globos multicolores.

Además, academias de danza, agrupaciones culturales y artistas independientes participaron con presentaciones que incluyeron bailes, música en vivo y concursos.

Uno de los atractivos para los niños fue el tradicional «gusanito», que ofreció paseos durante la jornada y se convirtió en uno de los puntos más concurridos del evento.

Las familias aprovecharon para tomarse fotografías y disfrutar de las distintas escenografías instaladas a lo largo del recorrido.

Familias destacaron la organización y el ambiente festivo

Entre los asistentes estuvo Érika Yimbo, quien llegó desde el Guasmo junto a sus hijos tras conocer sobre la actividad mediante las redes sociales municipales.

“Lo vimos en las redes sociales y nos organizamos para venir.

Está muy bonito y me parece muy bien organizado.

De aquí tengo que regresar volando a trabajar, pero lo importante es que mis hijos se diviertan”, comentó.

Por su parte, Óscar Urrutia relató que encontró el desfile de manera inesperada mientras paseaba con su hija por el malecón.

“Vine a pasear con mi niña y vimos personas con disfraces, así que nos acercamos.

Está bonito. Es bueno porque los niños pueden divertirse y pasarla bien”, señaló.

Agrupaciones culturales resaltan la importancia de estos espacios

La celebración contó con la participación de diversas agrupaciones artísticas.

Entre ellas destacó Gaitas de Ecuador, conformada por alrededor de 45 niñas y jóvenes de entre 7 y 20 años.

Julio Mosquera, representante del grupo, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la cultura local y promover el desarrollo artístico de las nuevas generaciones.

“Siempre participamos en estos eventos.

Me parecen muy bonitos porque fortalecen la actividad cultural de la ciudad.

Nuestra cultura, nuestro arte y nuestra formación son lo más importante”, manifestó.

Actividades deportivas y recreativas complementaron la jornada

Las celebraciones por el Día Internacional del Niño no se limitaron al desfile.Durante la Ruta Centro de Guayaquil, más de 500 personas participaron en una competencia atlética que recorrió varios puntos de la ciudad.

Padres e hijos compartieron espacios deportivos y recreativos en una actividad orientada a fomentar la integración familiar.

Asimismo, en la calle Panamá se habilitaron zonas de caritas pintadas gratuitas y espacios turísticos donde los asistentes pudieron tomarse fotografías.

Emprendedores y comerciantes también formaron parte de la jornada, contribuyendo a dinamizar la actividad económica del sector.

Bastión Popular celebró con un espectáculo inspirado en El Rey León

Las actividades culminaron en Bastión Popular con la presentación de “Hakuna Matata: el derecho a jugar”, desarrollada en el Centro Polifuncional Municipal Zumar.

Miles de personas asistieron a este espectáculo temático inspirado en la selva africana, donde personajes de la película El Rey León interactuaron con los asistentes mediante presentaciones musicales, juegos y actividades recreativas.

Los asistentes disfrutaron de interpretaciones de Simba, Nala, Rafiki y Pumba, además de coreografías preparadas por estudiantes de danza del centro comunitario.

La programación incluyó entrega de recuerdos, espuma, zanqueros, concursos y espacios para fotografías familiares, consolidando una jornada dedicada a la diversión y la convivencia entre padres e hijos.

El Día Internacional del Niño se celebra cada 1 de junio en varios países con el objetivo de promover los derechos de la infancia y fomentar espacios de recreación, integración familiar y desarrollo social para niños y adolescentes.

En Guayaquil, las actividades organizadas por el Municipio se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad, congregando a miles de ciudadanos en eventos culturales, deportivos y recreativos.

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Con información de – El Universo