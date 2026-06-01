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Olvide las dietas estrictas: esto es lo que realmente protege el corazón
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June 1, 2026

Olvide las dietas estrictas: esto es lo que realmente protege el corazón

  • junio 1, 2026
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Una dieta puede ser baja en grasas o carbohidratos y aun así dañar el corazón si los alimentos que la componen son de mala calidad, revela un estudio a gran escala.

La calidad de los alimentos, no la cantidad de grasas o carbohidratos, es lo que realmente protege el corazón, informó Science Alert a partir de un estudio de la Universidad de Harvard. La investigación, publicada en febrero, siguió durante tres décadas a 200.000 personas en Estados Unidos. Consumir vegetales, frutas, granos integrales y grasas saludables —en lugar del exceso de procesados y proteínas animales— marcó la diferencia.

Según el epidemiólogo Zhiyuan Wu, autor principal del estudio, estos hallazgos evidencian que «no se trata simplemente de reducir carbohidratos o grasas, sino de la calidad de los alimentos que las personas eligen para construir esas dietas». Los participantes con dietas saludables mostraron niveles más altos de colesterol ‘bueno’ y menor riesgo de enfermedad coronaria.

Los resultados se basan en la información de alimentación proporcionada por los propios participantes, todos profesionales sanitarios, por lo que es posible que tuvieran una mayor conciencia sobre la salud que la población general. No obstante, el seguimiento fue muy extenso: acumuló más de 5,2 millones de años-persona.

El cardiólogo Harlan Krumholz, de la Universidad de Yale —que no participó en el estudio—, señaló que estos hallazgos ayudan «a superar el prolongado debate entre dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasas». Por su parte, los autores de la investigación sugieren que las dietas estrictas que cuentan calorías, carbohidratos o grasas no son estrictamente necesarias. Lo fundamental, concluyen, es priorizar alimentos vegetales, granos integrales y grasas saludables, independientemente del tipo de dieta que se elija seguir.

Con información de – RT

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